نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور 1444.. رابط وخطوات التسجيل hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور، يعد الضمان الاجتماعي المطور من أعظم البرامج الحكومية التي تم تفعيلها على مدار السنة السابقة لتخفيف الأعباء على المواطنين محدودي الدخل وتقديم الدعم المالي لهم لتلبية احتياجهم فى ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي تعود على المواطن نتيجة القيام بالإصلاح الاقتصادي الموضوع فى خطة المملكة 2030.

وقد جاء الضمان الاجتماعي الجديد ليشمل العديد من الفئات المستحقة التي كان لم يشملها من قبل لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع طبقات المجتمع، ومنذ أن تم تمديد فترة التسجيل فى البرنامج إلى شهر أكتوبر القادم 2022 مازال هناك الكثير من التساؤلات حول كيفية التسجيل فى البرنامج وطريقة الاستعلام عن معاش الضمان، فتابعونا معنا التفاصيل المتعلقة بذلك.

معاش الضمان الاجتماعي المطور

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عادة بصرف راتب معاش الضمان الاجتماعي بعد الانتهاء من دراسة طلبات المتقدمين الجدد وبعد أن يتم ثبوت أهليتهم لاستحقاق المعاش والذي قد يستغرق شهر فى الكثير من الأحيان، أما بالنسبة لموعد صرف راتب معاش الضمان للمستحقين فى شهر أكتوبر فقد تم تحديده بأنه سوف يكون فى يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، والموافق 6 ربيع الأول 1444، حيث يصادف هذا اليوم الأول من هذا الشهر يوم السبت وهو يعد إجازة أسبوعية لجميع البنوك فى المملكة.

خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور بشكل إلكتروني من خلال منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتباع بعض الخطوات وتقديم البيانات الشخصية من أجل إمكانية تقديم الطلب، وتكمن تلك الخطوات فى الآتي: