كيفية التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

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عمر شويل - جدة التسجيل في العنوان الوطني أصبح ذو قدر كبير من الأهمية، فبعد الكثير من التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، أصبح من الضروري لكل مواطن ومقيم أن يكون مسجلاً عنوانه في العنوان الوطنيالعنوان الوطني، لتسهيل حصوله على العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، ومن بين المنافع التي تعود على الفرد من التسجيل سهولة التواصل مع خدمات الطوارئ مثل خدمات الإسعاف والمطافيء والشرطة، الأمر الذي يجعل من السهل على هذه الهيئات الوصول إلى المكان في اسرع وقت ممكن لتقديم النجدة لطالبيها، كذلك يفيد العنوان الوطني في طلب المشتريات عبر الانترنت أو الهاتف، ويعتبر تسجيل العناوين إلكترونيا واحدة من الخطوات التي تتبعها الحكومة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

خطوات التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

يمكن لأي فرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية تسجيل عنوانه من خلال الإنترنت باتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

تفعيل خاصية تحديد المواقع في جوالك.

الدخول إلى موقع العنوان الوطني الرسمي.

قم باختيار تسجيل ستظهر صفحة إنشاء حساب في الخدمات الإلكترونية حدد نوع الحساب الأفراد.

سجل بياناتك متمثلة في اسم المستخدم/ رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة، وكلمة المرور ثم اكتب الرمز المرئي الظاهر أمامك ثم تسجيل الدخول.

او يمكنك استخدام حسابك في النفاذ الوطني الموحد للدخول.

قم بقراءة الشروط والأحكام الظاهرة لك، مع مراعاة الموافقة عليها لاستكمال الإجراءات.

عليك اختيار تسجيل الأفراد ثم تحديد المنطقة التي تعيش فيها في الوقت الحالي حتى تستطيع إكمال التسجيل، إذا اخترت مكان آخر فإن تتم عملية التسجيل.

إذا كنت مقيما في مكان آخر غير الذي تقوم بالتسجيل منه، في تلك الحالة عليك توجيه المؤشر الأحمر إلى مكان سكنك.

قم باختيار المدينة ثم حدد الحي الذي تعيش فيه، ثم قم بكتابة رقم المبني الذي تقطنه والمكون من أربعة أرقام، ثم انقر على زر التحقق من العنوان.

اكتب جميع بياناتك الشخصية مثل( رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، الجنسية سواء أكانت مواطن سعودي او غير سعوديا، تاريخ الميلاد الهجري، رقم الهاتف، بريدك الإلكتروني،النوع سواء ذكر او انثى).

قم بكتابة معلومات سكنك والمتمثلة في ( نوع السكن، ملكية السكن سواء أكانت المالك الحقيقي او لا)، إذا كنت مقيماً في شقة يجب كتابة رقم الوحدة التي تعيش فيها، ثم انقر التالي.

سيتم إرسال رسالة إلى جوالك بها رمز التحقق اكتب رمز التفعيل ثم انقر تحقق ثم اختر تحقق مرة أخرى.

ستظهر قائمة تحتوي معلومات العنوان (اسم الشارع، رقم المبنى، والحي والمدينة وبقية المعلومات الأخرى) انقر زر تسجيل.

في حالة إتمام الطلب ستظهر رسالة تم إرسال الطلب بنجاح، وسيتم تفعيل الاشتراك خلال 24 ساعة.

كيفية تعديل العنوان الوطني

عادة ما يضطر العديد من قاطني المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين إلى تغيير محل السكن. ولذلك يجب عليهم تعديل بيانات العنوان الوطني الخاصة بهم. ويمكن إجراء تلك التعديلات باتباع الخطوات التالية: