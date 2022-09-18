نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 وخطوات التسجيل في الإسكان التنموي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان في السعودية عن كيفية الحصول على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 لجميع المواطنين المسجلين، وفقا لعدة شروط محددة مخصصة من قبل الوزارة، حيث يحصل عليه المستفيدون فقط داخل المملكة العربية السعودية، وتم تخصيص هذه الخدمة للأسر محدودة الدخل فقط، حيث يمكنهم التسجيل من خلالها والحصول على سكن لائق بمقابل مبالغ قليلة مقابل الوحدات السكنية وكذلك عبر تسهيلات في عملية السداد.
الحصول على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444
أطلقت وزارة الإسكان نظام الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 في المملكة العربية السعودية لعدد من المناطق بالمملكة واهتمت وزارة الإسكان بهذا الشأن حيث أعلنت عن فتح عدد من وسائل الاتصال والتواصل لتساعد مستفيدي الضمان وغيرهم من المستفيدين بالمملكة العربية السعودية من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، ويستطيع الشخص التواصل مع الوزارة من خلال عدة طرق وسنقدمها لكم الآن كالتالي:
- يمكن للشخص الاتصال على الرقم 199090
- أو يمكنك الاتصال كذلك على الرقم 0114070100
- كما يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]
- كما يمكنك الدخول لموقع وزارة الإسكان بالسعودية.
خطوات التسجيل في الإسكان التنموي
- في البداية يجب عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان السعودية.
- اضغط بعد ذلك على خيار تسجيل الدخول الآن.
- ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطني في المكان المخصص له.
- أدخل جميع بياناتك الشخصية المطلوبة مثل اسمك وعائلتك واسم المنطقة الموجود فيها ورقم هاتفك وغيرها من المعلومات الأخرى في الخانات المخصصة لذلك.
- يجب الضغط فوق خيار الموافقة على جميع الأحكام والشروط المطلوبة.
- سيصل إلى رقم هاتفك رسالة نصية تتضمن رقم التحقق عليك بإدخاله ثم التأكيد عليه مرة أخرى.
- اضغط على التالي ثم أعد كتابة البيانات مرة أخرى ثم انقر فوق تبويب معلومات الملف الشخصي.
- اضغط بعد ذلك على خانة التحقق من حالة الاستحقاق ثم اضغط على التالي.
- انقر على تأكيد مرة أخرى لجميع الشروط السابقة بعد ذلك عليك أن تجيب على جميع الأسئلة الموجودة على الموقع ثم يجب عليك التأكيد على بياناتك العائلية.
- يجب عليك بعد ذلك الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب الخاص بك.
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