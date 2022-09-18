نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 وخطوات التسجيل في الإسكان التنموي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان في السعودية عن كيفية الحصول على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 لجميع المواطنين المسجلين، وفقا لعدة شروط محددة مخصصة من قبل الوزارة، حيث يحصل عليه المستفيدون فقط داخل المملكة العربية السعودية، وتم تخصيص هذه الخدمة للأسر محدودة الدخل فقط، حيث يمكنهم التسجيل من خلالها والحصول على سكن لائق بمقابل مبالغ قليلة مقابل الوحدات السكنية وكذلك عبر تسهيلات في عملية السداد.

الحصول على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444

أطلقت وزارة الإسكان نظام الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1444 في المملكة العربية السعودية لعدد من المناطق بالمملكة واهتمت وزارة الإسكان بهذا الشأن حيث أعلنت عن فتح عدد من وسائل الاتصال والتواصل لتساعد مستفيدي الضمان وغيرهم من المستفيدين بالمملكة العربية السعودية من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، ويستطيع الشخص التواصل مع الوزارة من خلال عدة طرق وسنقدمها لكم الآن كالتالي:

يمكن للشخص الاتصال على الرقم 199090

أو يمكنك الاتصال كذلك على الرقم 0114070100

كما يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]

كما يمكنك الدخول لموقع وزارة الإسكان بالسعودية.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي