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عمر شويل - جدة كيفية وشروط اخذ قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل 1444. في إطار الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، قد أعلنت وزارة التنمية البشرية منذ وقت ليس ببعيد عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444. الآن يمكن لفئات محددة في السعودية الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية بدون كفيل 1444. يتم الحصول على القرض من خلال الالتزام بمجموعة من الضوابط والأحكام حيث يقوم صندوق التنمية الاجتماعية بتوفير الخدمات التمويلية تبلغ قيمتها 80 ألف ريال سعودي يمكن سدادها خلال 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مجموعة من الشروط والتي يجب توافرها للمتقدمين الراغبين في الحصول على قرض الضمان الاجتماعي، وقد جاءت هذه الشروط كالآتي:

يشترط الجنسية السعودية للمتقدم على القرض، ولا بد من إقامته بصورة دائمة المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الحد الأدنى للمتقدم 25 عام وألا يزيد العمر عن 60 عام.

لا بد أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

لا بد من سداد القرض خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

كي يتم الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل، لا بد من إرفاق الأوراق والوثائق المطلوبة.

كيفية التقديم على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل 1444

يمكنك التقديم على قرض الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى كفيل عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

عليك أن تدخل للتسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على تسجيل، وأدخل كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

قم بتحديد خانة متضمن، ثم قم باختيار نوع القرض، وحدد البنك الأقرب إليك.

استكمل باقي الخطوات التي يطلبها الموقع، ثم قم بإرفاق الأوراق المطلوبة.

قم بالضغط “إرسال”.

ي حالة توافر الشروط، سيتم الرد خلال عدة أيام عمل لإفادتك بالقبول.

الوثائق المطلوبة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل

يمكن الحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال توافر الأوراق والمستندات الآتية:

بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من رخصة القيادة إن وُجدت.

شهادة إفادة بقيمة الراتب الشهري الخاص بك.

نسخة من شهادة المؤهل للمتقدم.

صورة من كارت العائلة.

أنواع قروض مستفيدي الضمان الاجتماعي

العديد من برامج الدعم تقوم بتوفيرها وزارة الموارد البشرية. من هذه البرنامج، برنامج الضمان الاجتماعي الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المملكة. يمكنهم لهؤلاء الحصول على مختلف أنواع القروض من بنك التنمية بتسهيلات معينه. جاءت هذه القروض كالتالي:

قرض الترميم.

قرض الزواج.

قرض كنف.

تمويل الأسرة.

قرض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

لا يتم تقديم قروض خاصة من بنك الراجحي لمستفيدي الضمان الاجتماعي. لكن يمكنهم الحصول على قرض شخصي من خلال بنك الراجحي بدون كفيل عند توافر الشروط الآتية: