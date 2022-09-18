نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام صلاحية الإقامة بالسعودية وهل يوجد غرامة على انتهاء الاقامة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام صلاحية الإقامة بالسعودية، من الأمور المهمة بالنسبة للمقيم في المملكة العربية السعودية، حيث يجب استمرارية متابعة استعلام صلاحية الإقامة بالسعودية، وذلك لأن التأخر في تجديد الإقامة في السعودية، قد يعرضك للترحيل، بعد دفع الغرامة بالطبع، مع فترات سماح ومهلة محددة من جانب وزارة الداخلية السعودية، ولتلك الأسباب ينبغي على كل مقيم إجراء استعلام عن صلاحية الإقامة، من خلال الروابط الرسمية التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية، للتسهيل على المقيمين من الوافدين، الانتهاء من هذا الإجراء، ومن أبرزها نظام منصة أبشر الإلكتروني، كما يمكنك إتمام هذا الإجراء بدون الدخول لأبشر إن أردت، واعلم أن منصة أبشر تقدم خدماتها الإلكترونية، لكافة المستفيدين، سواء من المواطنين أو الوافدين، بشكل إلكتروني تام، مثل خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية، واستخراج رخصة قيادة، وأيضًا إسقاط المركبات أبشر، إلى جانب إمكانية استعلام عن إقامة وافد، واستعلام عن صلاحية الهوية، ولتلك الخدمات الإلكترونية وغيرها، تم إطلاق منصة أبشر في المملكة العربية السعودية.

كيف استعلام عن هوية مقيم بدون أبشر؟

يمكنك الآن استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، في حال عدم رغبتك في استخدام تلك المنصة الإلكترونية، واللجوء إلى طرق أخرى للحصول على ما ترغب به. فقط تتبع الخطوات التالية لإتمام مهمتك. وهي كالتالي:

افتح رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المباشر. بعدها انقر على الخدمات الإلكترونية. ومنها قم باختيار بوابة الأفراد. ثم انقر على أيقونة مستخدم جديد. وعقب ذلك قم بتسجيل رقم الإقامة. وبعد ذلك ضع تاريخ الاستعلام. وأدخل رمز التحقق. وسوف يتم عرض كل ما يتعلق ببيانات الإقامة وصلاحيتها.

كم باقي على انتهاء الإقامة؟

في حال رغبتك بإجراء أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة، فيمكنك ذلك من خلال زيارة رابط موقع أبشر الإلكتروني والدخول على أبشر أفراد. وبعدها أبشر الجوازات. ثم أتمم الخطوات التالية:

افتح رابط منصة أبشر الرسمية. وبعدها سجل رقم الهوية للدخول إلى الحساب الشخصي. ثم انقر على الاستعلام عن صلاحية الإقامة إما برقم الحدود أو برقم الإقامة. وبعدها ضع رمز التحقق. ثم انقر على استعلام.

كيف أعرف متى تنتهي هوية مقيم؟

إذا أردت إجراء استعلام عن انتهاء إقامة، يمكنك ذلك فقط بالخطوات التالية:

افتح رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وانتقل إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالعمل. بعدها قم بالدخول إلى بوابة الأفراد. وعقب ذلك انقر على كلمة مستخدم جديد. وبعدها سجل رقم الإقامة المراد الاستعلام عن صلاحيته. يلي ذلك تسجيل التاريخ الهجري وكذلك الميلادي. وبعد ذلك سجل رمز التحقق كما هو. واضغط استعلام وسوف تظهر لك بيانات الإقامة.

هل يوجد غرامة على انتهاء الاقامة؟

حددت الجوازات السعودية غرامة التأخير في تجديد الإقامة، وذلك للحافظ على الالتزام بالقواعد التي تم وضعها وفقًا لشروط المملكة العربية السعودية، في إقامة الوافدين بها. وتأتي الغرامة المقررة على انتهاء الإقامة بالسعودية وعدم تجديدها كما يلي: