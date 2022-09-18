نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو السلم التعليمي الجديد 1444 مع العلاوة والزيادة المالية السنوية للمعلمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السلم التعليمي الجديد في السعودية 1444 هو أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من التابعين إلى القطاعات التعليمية بشكل عام في جميع المدن السعودية، وذلك سواء المستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والعلاوات الخاصة بالموظفين المعلمين في مختلف القطاعات، حيث يرغب الأشخاص كذلك في التعرف على موعد تاريخ موعد صرف رواتب المعلمين في السعودية 2023، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن السلم التعليمي الجديد ضمن بعض الإجراءات الخاصة بالتطوير الذي تقوم بتقديمه الوزارة التعليمية في المملكة العربية السعودية للعاملين في السلك التعليمي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور السلم التعليمي الجديد في السعودية 1444.

السلم التعليمي الجديد في السعودية 1444

وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالعمل على تعديل سلم رواتب المعلمين في المملكة والعلاوة السنوية، وذلك بالتزامن مع كون وزارة التعليم هي الأساس في المسيرة التعليمية في المملكة، وقد جاءت قيمة المرتبات التي يحصل عليها كافة المعلمين في المملكة العربية السعودية في القطاعات التعليمية مختلفة بشكل كبير بناء على الضوابط التي أشارت إليها الوزارة، فنجد أن هناك اختلاف في قيمة الراتب بناء على مجموعة من العوامل المحددة، ويتم العمل على تحديث المرتبات في كل عام بناء على ما تحدده الوزارة، وقد جاء السلم التعليمي الجديد كالتالي:

وظيفة مساعد معلم يبدأ الرواتب من 5200 ريال سعودي للدرجة الأولى وحتى 6700 ريال سعودي للدرجة السادسة وظيفة معلم ممارس يبدأ الرواتب من 7670 ريال سعودي للدرجة الأولى وحتى 10070 ريال سعودي للدرجة السادسة. وظيفة معلم متقدم يبدأ الرواتب من 9950 ريال سعودي للدرجة الأولى وحتى 12650 ريال سعودي للدرجة السادسة. وظيفة معلم خبير يبدأ الرواتب من 12650 ريال سعودي للدرجة الأولى وحتى 15650 ريال سعودي للدرجة السادسة.

سلم رواتب المعلمين في السعودية 1444

فنجد أن هناك اختلاف في رواتب المعلمين في مختلف الدرجات بداية من الأولى وحتى السادسة، بناءً على المسمى الوظيفي الخاص بكل معلم، فنجد أنه رواتب المعلمين السعوديين من الدرجة الثالثة تتراوح ما بين 8920 إلى 23170 ريال سعودي، كما جاء الجدول المعلن والمعتمد من قبل الوزارة يتضمن تفاوت كبير في قيمة رواتب المعلمين في مختلف الدرجات، وذلك بالإضافة إلى اختلاف قيمة العلاوات السنوية التي يتم تقديمها للمعلمين بمختلف الدرجات والمستويات، والتي تختلف بناء على الدرجة الخاصة بكل معلم، ونجد أنه بناء على ما هو متبع من قبل الوزارة، فمن المعتاد أن يكون موعد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وقد أشارت إلى أنه في حالة مصادفة يوم السابع والعشرين يوم عطلة أو إجازة رسمية في البلاد، يتم تأخير عملية الصرف لـ 24 ساعة أو تقديمه لـ 24 ساعة.

العلاوة والزيادة المالية السنوية للمعلمين في السعودية