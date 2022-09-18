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عمر شويل - جدة جائزة وعي التي قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتشارك مع مجلس الضمان الصحي التعاوني بإطلاقها، حيث قامت بتدشين هذه المسابقة الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر 2022، والتي تعمل على تقديم محتوى إبداعي احترافي للوقاية والحماية الصحية وفق المعاير الخاصة بالاشتراك في المسابقة والتصويت وأخيرا بالفوز بمجموع جوائز تصل إلى مليون ريال سعودي.

مسابقة وعي وحفل الختام في المواسم السابقة

تم إطلاق المسابقة من قبل وتعرف عليهم عدد من مواطني العالم، وهي من اشهر المسابقات العالمية التي يتم فيها استقبال مشاركات من جميع الدول وتهدف لتقديم محتوى متميز، وقد أطلقت وزارة الصحة هذه المسابقة منذ ظهور كوفيد 19 ودعت للمشاركة فيها، وقد بلغت جوائز الأعمال الفائزة مليون ريال ولنجاح تلك التجربة تقرر أن يتم إطلاقها من جديد.

[جائزة وعي] تصويت المليون ريال Waaiaward كيفية المشاركة في الموسم الخامس

وقد تشارك الفائزين بالجائزة من قبل المواطنين في العالم العربي كيفية الفوز بهذه الجوائز وكيف يتم انتخاب أعمالهم الإبداعية والأسباب التي يتم بها تجنب ورفض المشاركة بالعمل الإبداعي.

ما هي شروط الاشتراك في المسابقة

يجب أن يكون العمل إبداعي بشكل مميز.

يكون المشاركين فيه من العالم العربي.

يتم المشاركة بالأفلام القصيرة ، الإنفو جرافيك، التصوير الإعلاني، الموشن جرافيك، والأفكار الإبداعية.

يقوم صاحب العمل باتباع خطوات التقديم واتباع التسجيل عبر الرابط وتويتر المسابقة أيضا.

يتم الإعلان عن مراحب المسابقة في المسارات الخمسة لها كما تعلن منصة تويتر.

لا بد أن يكون العمل عن الأفكار الصحية للوقاية والمعاملة الطبية الصحيحة.

يتم تقديم العمل وفق المصادر الموثوقة وإلا يتم رفض هذا العمل.

يجب أن يكون المتقدم له ملكية فكرية مميزة ولا يجوز أن يتم الاستعانة بقصة موجودة من قبل والتحدث فيها.

تكون الموسيقى الخلفية من صنعك وغذا كانت من غير صنعك يتم وضع رابط الملكية فيها.

يخضع المتقدم لتحكيم لجنة التحكيم ويتم قبول العمل من فرد أو فريق.

يجب ألا يكون المشاركة مخلة بالأدب العام.

كما لا يتم التشارك بأكثر من عمل.

لا يجب أن يكون العمل فيه إعلان عن منتج.

كما لا يجب أن يتم ملك شعار لمنتج.

يجب ألا يتجاوز الفيديو عن 120 دقيقة.

يتم تضمين النص باللغة العربية في الفيديو.

يجب أن يكون نسخة العرض النهائي Full HD.

الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة (إن وجد).

الإبداع في عرض الفكرة من حيث التناسق وإخراج عمل إبداعي.

موعد انطلاق التصويت الإلكتروني واستقبال المشاركات

قامت وزارة الصحة بتدشين المسابقة في 14 سبتمبر.

تبدأ في استقبال المشاركات حتى 25 سبتمبر 2022.

يتم التقديم من دول العالم العربي فقط ويتم الإعلان عن مراحل القبول للتعرف على الأعمال المؤهلة إلى المستوى الأعلى.

مراحل الاشتراك في مسابقة وعي

تكون المراحل الأولى تشمل استقبال المشاركات وتصنيفها ويتم المشاركة للوصول إلى القائمة القصيرة، والتي يتم استبعاد الأعمال حسب التصويت ليتم الفوز بالجوائز الكبرى، وجدير بالذكر أن المسابقة شهدت طفرة في المشاركات عن العام الماضي بمقدار الثلث، وتعمل المسابقة في مسارات خمسة تقوم لجنة التحكيم فيهم بانتخاب العمل الأفضل، كما تتيح الوزارة منصة خاصة لاستقبال التصويت، ورابط خاص بالتسجيل.

جائزة الجمهور

يتم من خلال مشاركة التصويتات الأكثر اختيار التصويتات الأعلى على المنصة ليقوم أحد الجمهور بالفوز أيضا بسبب كثرة المشاركات ويتم في ذلك توزيع عدد من الجوائز على الفيلم القصير بقيمة 150 ألف وجائزة الأفكار الإبداعية 30 ألف والثاني 20 ألف والموشن جرافيكس 50 ألف وغيرها.

كيفية المشاركة في المسابقة

يتم الدخول على الرابط الرسمي للمسابقة الخاصة بجائزة وعي. يقوم باختيار المسار الذي يتم التشارك به. يتم التزام خطوات التسجيل.

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