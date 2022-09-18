نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل الكفالة فى السعودية 2022 بدون موافقة الكفيل والشروط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات نقل الكفالة فى السعودية 2022، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية على قانون عمل منذ اكثر من خمسين عاما، ولكن عملت الحكومة السعودية في العام الماضي على تطوير القانون خاصة لحالات العمالة الأجنبية، فقد كان العمل في السعودية بنظام الكفيل والذي يقر على العامل الأجنبي في طلب الأذن من الكفيل قبل دخول أو مغادرة البلاد بالإضافة إلى أعطاء الكفيل الخاص بالعامل جواز السفر الخاص به، ولكن بعد التعديل الجديد على القانون أصبح العامل الأجنبي له الحق في مغادرة البلاد دون شرط موافقة الكفيل ولكن يكفى فقط أخطارة مع أعطاء الحق له أيضا في اقتناء الجواز السفر الخاص به، ويمكنه أيضا استمرار الإقامة في المملكة في حالة انتهاء مدة عقد العمل لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ولمعرفة شروط نقل الكفالة يرجى متابعة الفقرات التالية في المقال.

خطوات نقل الكفالة فى السعودية 2022

يبحث الكثير من العمال الأجانب داخل المملكة العربية السعودية على طريقة لنقل الكفالة بدون اخذ اذن أو الموافقة من الكفيل طبقا للقانون العمل السعودي الجديد، ولمعرفة الخطوات بطريقة بسيطة وسهلة يرجى متابعة الأتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل السعودية. يتم الضغط على القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية. أدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم أدخال رمز التحقق بشكل صحيح. النقر على خانة الدخول. بعد ظهور الصفحة الخاصة بالمعلومات الخاصة بالعامل يتم الدخول على المؤسسة وإدخال اسمها. يتم أدخال عنوان الكفيل الجديد الخاص بنقل الكفالة. ثم يتم النقر على خانة خدمة عامل وافد (من قائمة الخدمات الإلكترونية). يتم أدخال البيانات الخاصة برقم الإقامة واسم الكفيل.

وفى النهاية يتم استلام رسالة نصية على الجوال الخاص بالعامل لتأكيد عملية قبول الطلب.

شروط نقل الكفالة في السعودية بدون أذن الكفيل 2022

قد حددت الحكومة السعودية بعض القوانين والمعايير الخاصة بالحالات الطالبة لنقل الكفالة دون أخذ أذن الكفيل كما كان عليه قانون العمل من قبل، ولمعرفة هذه الشروط والحالات يرجى مراجعة الأتي:

في حالة تأخر راتب العامل الأجنبي عن ثلاثة أشهر.

حالة عدم تجديد أقامة العمل من الكفيل .

. في حالة قدم قيام الكفيل بإصدار رخصة عمل.

إذا كان الكفيل في المنطقة الحمراء يجوز نقل كفالة المقيم دون أخذ موافقة الكفيل.

في المنطقة الحمراء يجوز يمكن أيضا نقل الكفالة في حالة تعرض العامل للاعتداء من الكفيل.

حالات عدم نقل الكفالة فى السعودية 1444

حدد وزارة الداخلية عدة ضوابط يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند نقل الكفالة، لذا نبرز لكم أهم النقاط التي تمنع نقل الكفالة فى السعودية:

عند وجود مخالفات مرورية على المكفول أو الكفيل.

فى حال انتهاء صلاحية إقامة المكفول.

عند انتهاء جواز السفر.

فى حال كانت حالة الكفيل هارب.

رسوم نقل الكفالة في السعودية

تختلف رسوم نقل الكفالة في السعودية بناء علي عدة معايير هامه مثل نقل الكفالة للمرة الأولي أو الثانية أو الثالثة حيث جاءت الأسعار كما هو مبين في الجدول التالي:

نقل الكفالة رسوم نقل الكفالة نقل الكفالة للمرة الأولي 2000 ريال سعودي. نقل الكفالة للمرة الثانية 4000 ريال سعودي. نقل الكفالة للمرة الثالثة 6 الأف ريال سعودي.

كم مهلة نقل الكفالة بعد انتهاء العقد في السعودية

حدد نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية مدة نقل الكفالة بعد أن ينتهي العقد بين الطرفين العامل وصاحب العمل، وهي عبارة عن شهرين، يسمح للعامل فيها الحصول على تأشيرة دخول أو خروج بعدة إجراءات سهلة وسريعة، والتي يأتي ضمن مجموعة التسهيلات التي تقوم بها المملكة للوافدين للمملكة.

وفى النهاية قد أوضحنا في المقال قانون العمل الجديد داخل المملكة العربية السعودية والخاص بنقل الكفالة للعامل الأجنبي دون اخذ موافقة الكفيل الخاص به، بالإضافة إلي خطوات نقل الكفالة طبقا للقانون الجديد لعام 2022 كذلك طريقة وخطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل عبر شبكة الأنترنت بطريقة بسيطة وسهلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل السعودية.