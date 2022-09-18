نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات ورسائل تهنئة اليوم الوطني Saudi National Day 92 أجمل الصور والرسائل بالإنجليزية اليوم الوطني السعودي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تهنئة اليوم الوطني Saudi National Day 92 92 الموافق 23 سبتمبر من أهم الاحتفالات٬ وذلك لأنه يوم عظيم تم توحيد المملكة خلاله على يد الملك عبد العزيز، يبدأ المواطنين في إقامة الاحتفالات، يزداد الود بينهم عن طريق إرسال عبارات التهنئة والتبريكات، ومشاركتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وللحصول على بعض منها تابع المقال.

رسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي

تبادل رسائل تهنئة اليوم الوطني Saudi National Day 92 تعد من مظاهر إظهار الفخر باليوم الوطني، لذلك يمكنك أن تقوم بنسخ الرسائل التي سنقوم بذكرها وإرسالها إلى زملائك في العمل أو جيرانك:

دام عز الوطن.

في هذا اليوم يتم تخليد ذكرى من أعظم الذكريات التي علينا الاحتفاظ بها إلى أولادنا، هي تمجيد ذكرى اليوم الوطني.

نفتخر كمواطنين سعوديين بما تم تحقيقه على تلك الأرض المباركة.

اللهم ارفع رؤوسنا الشامخة افتخار لما وصلت إليه المملكة.

في إحياء ذكرى اليوم الوطني، علينا أن ندعي لولاة أمرنا أن يحفظهم الله ويبارك لهم في أعمارهم.

اللهم ارزق ولاة أمرنا الصحة والعافية، ولا نرى فيهم مكروه، وأن يعوضهم خيرا فيما استطاعوا أن يبذل لنا وللمملكة.

دمت لنا يا وطننا منفردا بالحب ومتميز بالأمن، دمت لنا فخرا وعزا.

كل عام ووطننا الغالي الشامخ بخير، كل عام ونحن محبين للوطن.

يحتفل القلب بك يا بلادي حبا وانتماء، وبك تزدهر العطاء والأماني.

يبدأ بنا عزك يا سعودية يا مملكتنا الغالية، وتبدأ بها أحلامنا، مهمتنا رفعتك والعلو بك إلى القمم بين الدول.

في هذه الذكرى أرجو من الله أن يديم علينا النعم ويحفظ بلادنا من كل مكروه.

عبارات تهنئة Saudi National Day 92

الجميع ينتظر Saudi National Day للاحتفال، وقضاء وقت ممتع، كما توجد العبارات التي يتم تداولها بين المواطنين في هذا اليوم، ومشاركتها على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي من بينها التالي:

حفظ الله الوطن وبارك لنا في آبائنا وأبنائنا.

وطننا منحنا الفخر وما زال يمنحنا، أدامه الله لنا.

نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن، وهذا التاريخ العظيم.

في هذه الذكري العظيمة لمملكتنا، نرى الكون وكأنه الجنة، لا تسعنا الفرحة.

عبارات بالانجليزية تهنئة اليوم الوطني Saudi National Day 92

There is no purer love than the love of one’s country ليس هناك حبًا أنقى من حب الوطن.

On this day we live freely because of our ancestors who gave us an independent homeland في هذا اليوم نحن نعيش بحرية بسبب أجدادنا الذي منحونا وطنًا مستقلًا.

Saudi Arabia is the homeland and the blessing from God Almighty, every day is my country and you are in peace, our land السعودية هي الوطن والنعمة من عند الله سبحانه وتعالى، كل يوم وطني وأنتِ في سلام يا أرضنا.

صور معايدة اليوم الوطني السعودي