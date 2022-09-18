نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض المطاعم بمناسبة اليوم الوطني السعودي بالمملكة السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي ليست فقط على الشركات والمتاجر والعيادات الطبية، ولكن تضم مجموعة كبيرة من المطاعم المنتشرة في المملكة العربية السعودية أثناء احتفالات اليوم الوطني السعودي، و يبحث عنها الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم جميع عروض مطاعم المملكة لليوم الوطني السعودي 1444.

عروض مطاعم اليوم الوطني 92

أعلنت مطاعم جدة في المملكة العربية السعودية عن العديد من الخصومات والتخفيضات بها للاحتفال بمناسبة العيد الوطني السعودي 92، و الموافق 23 من شهر سبتمبر من كل عام، ومع اقتراب موعد اليوم الوطني في هذا العام الحالي، هناك مجموعة كبيرة من العروض والخصومات التي تقدمها مطاعم جدة والتي يقبل العديد من المواطنين عليها سواء كانت مطاعم محلية أو عالمية.

عروض مطاعم كودو اليوم الوطني 92

تقدم سلسلة مطعم كودو بمدينة جدة مجموعة من العروض والخصومات على عدد كبير من الوجبات والمنتجات الخاصة بها والمتميزة بها، ويستطيع الشخص طلب ما يرغب به عن طريق تطبيق هنقرستيشن للحصول على عروض اليوم الوطني 92 حين الإعلان عنه.

عروض مطاعم برج كنج اليوم الوطني 92

أعلنت سلسلة برجر كنج عن عروض قوية في اليوم الوطني 92، وهي من أهم المطاعم المعروفة المتخصصة في الوجبات السريعة، وهي توفر عروض وخصومات مختلفة على أبرز منتجاتها، وتقدر نسب الخصومات في بعض الأنواع بنسبة 40% كما يمكن الاستمتاع بتلك الخصومات ومعرفتها عن طريق تطبيق هنقرستيشن، ومن أبرز العروض حاليا عرض كنج راب ميكس كومبو التي تصل بسعر 19 ريال سعودي، وعرض كنج راب لحم كومبو تصل لسعر 19 ريال سعودي و عرض كنج راب دجاج كومبو تصل لسعر 22 ريال.

عروض ماكدونالدز جدة اليوم الوطني 92

يوجد مجموعة من الخصومات والعروض علي وجبات ماكدونالدز، ويمكن الاستمتاع بأفضل العروض والخصومات بنسبة 25%، منها عرض على وجبة جراند تشيكن حجم كبير، ويقدمها بسعر الحجم العادي شرط الطلب عن طريق التطبيق، و أيضا خصم على القهوة لتكون بسعر 5 ريال سعودي بدل من 8 ريال، منذ الساعة 6.00 صباحا إلى 11:00 صباحا عدا يوم الجمعة حتى الساعة 3:00 عصرا.

عروض هرفي في اليوم الوطني 92

تقدم مجموعة مطاعم هرفي عروض وخصومات متنوعة على أبرز المنتجات، وفقا لعروض العيد الوطني 1444، ومن أبرز العروض الخاصة باليوم الوطني 92، عرض ساندوتشات برجر + 3 بطاطس + مشروب بيبسي فقط مقابل 20 ريال فقط، مع تقديم لعبة مجانا على كل وجبة للأطفال.