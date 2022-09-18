نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa الشروط ورابط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1444 عن طريق النت إلكترونياً للراغبين في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بعد إعلان تطويره بشكل كامل من جانب الوزارة، حيث يختلف الضمان الاجتماعي المطور عن البرنامج السابق في العديد من الأمور اختلافاً كبيراً، وذلك بعد أن أكدت الوزارة على إجراء العديد من التطويرات والتحديثات على نظام الضمان الاجتماعي لكي يشتمل على فئات جديدة لم تكن موجودة في البرنامج القديم.

فلم يعد ينظر الضمان الاجتماعي إلى حالة المتقدم الاجتماعية ولا إلى الجنس ذكراً كان أم أنثى، ولكنه أصبح يستهدف فقط الأشخاص المحتاجين للدعم المالي ما دامت شروط الاستحقاق ومعاييره محققة في الفرد المستقل أو الأسرة المتقدمة، وقد فتحت الوزارة باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي يمكن الدخول إليها من خلال اتباع رابط تقديم ضمان الاجتماعي الجديد الرسمي المرفق.

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1444

أتاحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في الضمان المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، وأكدت على استمرار موقع الضمان الاجتماعي المطور في استقبال طلبات التقديم على برنامج دعم الضمان الاجتماعي بشكل دائم ومستمر دون تحديد نهاية للتسجيل، ولكنها أتاحت أمام المستفيدين الحاليين وفق النظام القديم إمكانية التسجيل في النظام المطور لمدة ستة أشهر بدأت منذ تاريخ نفاذ الضمان الاجتماعي المطور.

ولكنها أعلنت فيما بعد عن تمديد فترة التسجيل خمسة أشهر إضافية حتى يتمكن هؤلاء المستفيدون من الضمان الاجتماعي بنظامه القديم من التقديم على برنامج الضمان المطور، ويعتبر الضمان الاجتماعي من أهم برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمتعثرين أو المحتاجين مادياً ممن يعانون من مشاكل اقتصادية على المستوى الشخصي.

لذلك يسعى كافة المستحقين للالتحاق بالبرنامج من أجل الحصول على مبلغ المعاش المقرر للأسرة المستحقة، وقد أكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية الأستاذ سلطان الجريس على أن بوابة الضمان الاجتماعي المطور قد استقبلت العديد من الطلبات فور فتح باب التسجيل مباشرةً.

وتستمر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد بشكل مستمر على مدار الساعة، فمن يرغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور المعلن عن سريانه ونفاذه بشكل رسمي، يجب عليه أولاً الإطلاع على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444، للتحقق من مدى توافر الشروط الواجب توافرها.

رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد 1444

أكدت الموارد البشرية على نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى موقع الضمان الاجتماعي الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” لكي يتسنى لراغبي الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي التقديم على برنامج الدعم بصور يسيرة، كما توفر إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب بعد الانتهاء من التقديم على الضمان المطور.

فبعد إكمال بيانات الملف الموحد بنسبة 100%، يتم دراسة الطلب من جانب اللجنة المختصة خلال مدة زمنية تتجاوز الخمسة عشرون يوماً للتحقق من مدى توافر شروط الاستحقاق والأهلية بالطلب المقدم، وفي حال انطبقت شروط الاستحقاق على الحالة، فيتم صدور الأهلية “مؤهل” للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، ويتاح التسجيل في الضمان المطور من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت الموارد البشرية على نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة بشكل رسمي، حيث يتم من خلالها تنفيذ كافة الطلبات المتعلقة ببرنامج الدعم، ولكي يستفيد المتقدم من الخدمات الإلكترونية للضمان عن طريق النت يجب عليه أولاً تسجيل حساب جديد في منصة الضمان المطور، فبعد اتباع رابط التسجيل في الضمان المطور المرفق عالية، قم بالنقر على تسجيل جديد.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة لإنشاء مستخدم خاص بك، ثم الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام من خلال التأشير في المربع بجوار التعهد، ثم النقر على تسجيل، وسوف يرسل النظام رسالة نصية على الجوال تحتوي على رمز التفعيل لربط الجوال بالحساب، قم بإدخال الرمز والنقر على توثيق، ومن ثم تعبئة الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، لتبدأ في تعبئة الملف الموحد.

ويتكون الملف من تسع خانات أولهم خانة البيانات الشخصية، حيث يقوم المتقدم بإكمال بيانات التسجيل الأساسية والتي تتمثل في الهوية والجوال وتاريخ الميلاد، ثم البيانات الشخصية التي تحتوي على الاسم واسم الأب والجد والعائلة وعمره وجنسه وجنسيته، واختيار حالة الحياة، ثم تحديد الحالة الاجتماعية أعزب أو مطلق أو أرمل، والإجابة على الأسئلة المعروضة بنعم أو لا.

ثم تعبئة رقم الحساب البنكي آيبان والضغط على حفظ البيانات، ويجب هنا التأكد من صحة الرقم المسجل وأنه مطابقاً لاسم المتقدم، حيث أوجبت اللائحة ضرورة مطابقة اسم المتقدم للحساب المصرفي المسجل في الملف الموحد، ثم يمكن إكمال التقديم من خلال اتباع طريقة التسجيل الموضحة بفيديو خطوات تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور التالي:

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444؟

أوجبت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كافة المتقدمين ضرورة التحقق من توافر شروط الاستحقاق قبل بدء التسجيل في البرنامج، ففي حال انطبقت الشروط فيتم التقديم مباشرةً على البرنامج، أما في حال عدم انطباق الشروط، فيجب تفادي الأسباب التي ستؤدي إلى الرفض وعدم الأهلية، ثم البدء في تعبئة الملف الموحد، وتتمثل شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في التالي:

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة على مدار العام السابق على تاريخ التسجيل في منصة دعم الضمان الاجتماعي.

خصص البرنامج للمواطن السعودي باستثناء كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام) من شرط الجنسية.

انخفاض الدخل الشهري للأسرة أو الفرد المستقل عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور المعلن عنه بـ1100 ريال للعائل و550 ريال للتابع.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

استيفاء المتطلبات المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التأهيل والتدريب التي توفرها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

ألا يكون مقيماً في إحدى دور الإيواء التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك أصولاً وممتلكات وثروات ذات قيمة عالية، ويجب الإفصاح عن كافة الممتلكات عند تعبئة الملف الموحد.

التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أكدت الموارد البشرية على أنه حال تعدد الأسر للمتقدم، فيتاح حصول كل أسرة على معاش مستقل عن الأخرى، فعند تكوين المنازل يمكنك إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع للمنزل المنتمي إليه، وبذلك ينظر الضمان الاجتماعي المطور لكل أسرة على أنها مستقلة بذاتها، ويتم التكوين من خلال النقر على زر تكوين منزل ثم إكمال البيانات اللازمة والنقر على حفظ، ويتم تكرار نفس الخطوات عند تعدد المنازل.

وسيتم عرض المنزل المكون لكي تتمكن من التعديل عليه أو عرض تفاصيله أو حذفه، وعند الرغبة في إنشاء منزل أخر تقوم باتباع نفس الخطوات مرة أخرى، وحال صدور قرار الاستحقاق والأهلية، فسوف تحصل كل أسرة على معاش مستقل عن الأخرى، كما يجب العلم أنه لا يؤثر على استحقاق الأسرة كون أحد أفرادها مقيما خارج المدينة لغرض الدراسة، ويعتبر هذا القرار استثناءً على شرط الإقامة الدائمة، ويشترط لتحقيقه أن يكون عمر الطالب ما بين 18 إلى 25 عام.

وقد أتاحت الوزارة إمكانية التقديم على برنامج الضمان المطور أو تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت على أنه في حال انطبقت شروط الضمان الاجتماعي الجديد بعد إجراء التحديثات والتطويرات على النظام، فسوف يحصل المتقدم على المعاش المناسب لحالته المادية بعد دراسة الاستحقاق من جانب اللجنة المختصة.

علماً بأن مبالغ الدعم التي يقدمها البرنامج للمستحقين ليست ثابته، فهي تختلف من أسرة لأخرى وفقاً لمدى توفر العوامل المؤثرة من عدمه، وتعتبر هذه من الخاصية من مزايا الضمان الاجتماعي المطور، حيث ينظر لحالة المستفيد وأسرته المادية ومدى احتياجهم للأموال من سد الاحتياجات الأساسية لهم ولذويهم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أصبح نظام الضمان الاجتماعي ينظر لأفراد المنزل الواحد على أنهم أسرة واحدة، ويستثنى من ذلك من يقوم بإثبات استقلالية السكن، فإن كان فرد مستقل أو أسرة تقيم مع أسرة أخرى في نفس المسكن، فيتوجب عليهم إثبات استقلالية السكن من خلال تحديد نوع السكن مستأجر وإضافة رقم عقد الإيجار الإلكتروني، وتعد هذه الخطوة هامة جداً لمن يرغب في التأهل بالبرنامج وعدم رفضه نظراً لعدم وجود عقد إيجار نشط على منصة إيجار.

ويجب العلم أنه بعد الانتهاء من تسجيل مستخدم جديد بنجاح، فسوف يرسل النظام رسالة نصية على الجوال المسجل تفيد باكتمال عملية إنشاء حساب بنجاح، وهذه الرسالة لا تعني الانتهاء من عملية التقديم، ولكنها تفيد بأنك قد قمت بإنشاء حساب يمكن من خلاله التقديم عل البرنامج، وبعد ذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بالملف الموحد حتى يكتمل بنسبة مائة بالمائة.

وبعد ذلك سيتم إرسال الطلب للدراسة من جانب اللجنة المختصة بدراسة الطلبات وإصدار القرار بعد مرور خمسة وعشرون يوماً من تاريخ التقديم، وقد تزيد مدة الانتظار عن هذه المدة المعلن عنها نظراً لكثرة الطلبات المقدمة، وبعد ذلك يتاح من خلال منصة الضمان استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني وكلمة المرور فقط باتباع رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور الرسمي المرفق.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تتيح منصة الدعم والإعانات الاجتماعية في الوقت الحالي إمكانية التقديم على الضمان المطور من قبل المستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي القديم وقت نفاذ النظام المطور، وقد منحتهم مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ سريانه، وبعد ذلك أعلنت عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لهذه الفئة من المستفيدين، حيث من المقرر انتهاء فترة تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور في التاريخ الموضح بالتالي:

الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

وبذلك يتاح أمام كافة المسجلين في الضمان الاجتماعي القديم ولم يتم انتقالهم إلى الضمان المطور إمكانية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت الوزارة على عدم وجود انتقال آلي لهم، حيث تختلف البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة في الضمان الاجتماعي المطور عن النظام السابق.

لذلك يجب تسجيل الدخول إلى المنصة والتقديم على البرنامج وتعبئة بيانات الملف الموحد حتى تكتمل النسبة، وتم التأكيد من جانب الموارد البشرية على أنه في حال تم التقديم على الضمان المطور من جانب المسجل بالنظام القديم، وتم الانتقال إلى فترة دراسة الطلب بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة.

فلن يتم قطع المعاش عنه خلال هذه الفترة، وحال ثبوت حاجته للمعاش، فسوف يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور له، وستقدم الوزارة خدمة المساعدة لمن يتعذر عليهم تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث تتابع عملية التقديم والانتقال لهم حتى تكتمل عملية التسجيل في البرنامج من جانبهم.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أصدرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أهلية الضمان المطور الدفعة التاسعة لمن تمت دراسة أهليتهم من أصحاب الطلبات المكتملة، حيث تغيرت حالة الضمان الاجتماعي إلى مؤهل أو غير مؤهل أو لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً، فعند الدخول إلى موقع الضمان المطور ستجد أحد هذه الخيارات.

علماً بأنه لم تتم دراسة الأهلية تعني خضوع الطلب للدراسة من جديد بعد أن كان مؤهلاً بالدفعات السابقة، حيث يتم دراسة الأهلية لمستفيدي الدفعات السابقة بشكل شهري، ومن ثم يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي بناءً على استيفاء معايير الاستحقاق لديه.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد

تم التأكيد من جانب الموارد البشرية على أن برنامج الضمان المطور ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وبناءً على ذلك لا يتم احتساب الأفراد المقيمون خارج مسكن العائل أو يقيمون في المنزل بصورة مؤقته، حيث يتم شمول التابعين المقيمين بصورة دائمة في منزلٍ واحدٍ فقط كشرط أساسي للحصول على معاش الضمان الجديد، ويتاح تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم الآن.