نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 ومدتها لكلا القطاعين العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92، ومدتها لكلا القطاعين العام والخاص ومدتها. تاريخ اليوم الوطني السعودي يعود إلى إصدار المرسوم الملكي من الملك عبد العزيز -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى لعام 1351هـ. حيث أعلن المرسوم تحويل اسم الدولة إلى المملكة العربية السعودية بعدما كان اسمها مملكة الحجاز ونجد. ذلك كان بدءاً من يوم 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق 23 سبتمبر لعام 1932م.

هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92

أطلق المستشار تركي آل الشيخ في الـ 13 من أغسطس 2022 الماضي، هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92. وتتناسب فكرة الهوية هذا العام مع المشاريع الخاصة برؤية المملكة 2030. المميز والجديد في شعار هذا العام هو الجمع بين كلا الشعارين اللفظي والفني، عاكساً الوحدة والانتماء بين شباب الوطن وطموحاتهم. وقد تم إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي لعام 1444، تحت الشعار الرسمي “لنا دار”.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي الـ 92

23 من شهر سبتمبر هو يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي من كل عام. يأتي اليوم الوطني السعودي من كل عام ليكون اليوم المثالي لترسيخ تاريخ المملكة العربية السعودية في أذهان كافة الأجيال. فلا بد لهم من التعرف على تاريخ المملكة العريق الذي يدعو إلى الفخر والعزة لجميع السعوديين.

وتبدأ اجازة اليوم الوطني السعودي 2022 من يوم الأربعاء 21 سبتمبر(تعويضاً لأن يوم 23 سبتمبر هو في الأساس يوم الجمعة)، وتستمر حتى يوم الخميس. وحيث أن الجمعة والسبت هما يومي العطلة الأسبوعية، فإن إجازة اليوم الوطني السعودي تستمر لمدة 4 أيام، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأحد 25 سبتمبر 2022. وبالنسبة لقطاع البنوك، فستبدأ الإجازة في موعدها يوم الجمعة 23 سبتمبر حتى يوم الأحد.

أهمية الاحتفال باليوم الوطني السعودي

يهدف اليوم الوطني السعودي إلى تعريف الأجيال الجديدة بكل ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات متتالية. وكذلك سعي الدولة إلى تحقيق رؤية 2030 والتنمية المستدامة من طموح جميع أبناء المملكة العربية السعودية.

الشعار اللفظي لليوم الوطني “هي لنا دار”

هي لنا دار، هو شعار اليوم الوطني السعودي 2022. فقد اعتدنا من الجهات المنظمة في كل عام إطلاق شعار يحمل رسالة الفترة القادمة التي سوف تمر بها المملكة، أو يرمز إلى إنجاز قد حققته المملكة أثناء هذه الفترة أو تطمح إلى تحقيقه في قريباً. جاء الشعار ليكون مصدر إلهام للأفراد، وانعكاساً لصلابة وقوة ومتانة السعودية لمواجهة مختلف الأحوال. يحمل الشعار معاني تشير إلى الانتماء الذي يشعر به المواطن والمقيم. السعودية من البلاد التي فتحت أبوابها للجميع للعلم والعمل. وقد أتاحت لهم المساهمة في تحقيق التقدم الذي وصلت إليه المملكة، وبهذا جاء “سنعمرها.. ونبنيها.. ونحميها.. فهي لنا دار”.

فعاليات اليوم الوطني 2022

كل عام تحرص المملكة العربية السعودية على إقامة احتفالات تعبر عن أهمية اليوم الوطني السعودي، حيث تقيم استعراضات جوية في متنوعة بسماء المملكة. إلى جانب إقامة عروض شعبية متعددة وبرامج ترفيهية في جميع مناطق المملكة. كما يتم إطلاق الألعاب النارية.