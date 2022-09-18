نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إلغاء وثيقة العمل الحر 1444 خطوات استخراج الوثيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إلغاء وثيقة العمل الحر 1444 التى وضحتها الوزارة إلكترونيا بطريقة بسيطة، حيث تهدف مبادرة العمل الحر التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية إلى تنظيـم وتحفـيز العمل في القاع الخاص بالمملكة للمساهمة في تنويع الفرص المتاحة للمواطنات والمواطنين، هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتمـاعـيـة تمنح الأفـراد التسجيل في عدد مــن النشاطـات. وتتيح لهم فـرص ممارسة العمل بشكـل مستقل، ويوجد قائمة بالمهن المسموح لهم باستخراج وثيقة العمل الحر ليتناسب نع كفاءتهم وخبراتهم والعمل على إمكانية استخدام المزايا والخصومات والعروض المنشورة على بوابة الإلكترونية للعمل الحر، وتعمل المملكة على تقديم القرض الحر للعاطلين لمساعدتهم على العمل بدون تكاسل للارتفاع باقتصاد المملكة والتقدم فى سوق العمل. كيفية إلغاء وثيقة العمل الحر 1444 تسجيل الدخول على منصة العمل الحر. ثم ألنقر على الدخول عن طريق النفاذ الموحد. يتم تحديد تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية. كتابة رمز المرور الخاص على منصة أبشر. اتباع جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل وأجري التحقق. الذهاب إلى لوحة التحكم واختيار الشهادة السرية. ألضغط على إلغاء الوثيقة والتأكيد على ذلك. خطوات استخراج وثيقة العمل الحر الذهاب الى الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج العمل الحر. الضغط على تسجيل ثم أدخال المعلومات المطلوبة من رقم الهاتف وكلمة المرور. بعد قراءة الأحكام والشروط النقر بالموافقة عليها. كتابه رمز التحقق الذي تم إرسالها إلى الهاتف الخاص. تفعيل الحساب الخاص بمنصة ابشر. يتم تحديد الفئة الخاصة التي تريد العمل بها وفقا للتخصص. ثم الدخول إلى الحساب الخاص والنقر على كلمة إصدار الشهادة الآن. تحديد المهنة التي تريد العمل بها وكتابة رابط الموقع الذي تعمل فيه وإرفاق الأوراق المطلوبة الخاصة. الضغط على زر إصدار الوثيقة وسوف يصل تنبيه بانه جاري مراجعة الشهادة. وبعد الموافقة على الطلب إصدار الوثيقة سوف يتم اصدراها في خلال سبع أيام. شروط وثيقة العمل الحر وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شروط تقديم طلب إصدار وثيقة العمل الحر للاستفادة من البرنامج فى فتح حساب مصرفي (تجاري) لفئة العمل الحر: ينبغي أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم أقل من 18 عامًا.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب نشط عبر منصة أبشر الإلكترونية.

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