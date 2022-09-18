نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444 “الضباط” وزارة الحرس الوطني القبول

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عمر شويل - جدة ننشر لكم نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444 دورة الضباط، فقد أعلنت كلية الملك خالد العسكرية ممثلة في لجنة القبول والتسجيل نتائج قبول وزارة الحرس الوطني القبول كلية الملك خالد العسكرية، والخاصة بدورة الضباط الجامعيين للعام الدراسي الجديد 1444، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444 وزارة الحرس الوطني إلكترونياً، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للكلية kkmar.gov.sa وإدخال البيانات المطلوبة ورقم الطلب والنقر على استعلام.

وزارة الحرس الوطني القبول للجامعيين 1444 هو ما يتم البحث عنه الآن من قبل الكثير ممن تقدموا للالتحاق بدورة الضباط للعام 1444، وقد تم الإعلان عن النتائج وعن أسماء المقبولين، لذلك يجب الدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن أسماء المقبولين برقم الطلب، كما يجب تجهيز كافة المستندات المطلوبة لاستكمال باقي الإجراءات، وفيما يلي عرض لكيفية استخراج نتائج قبول وزارة الحرس الوطني للجامعيين 1444 ورابط الاستعلام.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

تحظى الكليات العسكرية دائماً باهتمام كبير لدى الشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة. وتعد دورة الضباط من أهم الدورات التي يزداد الإقبال على الالتحاق بها. لذلك نجد أعداد كبيرة من الراغبين في الالتحاق يتقدمون عبر البوابة الإلكترونية. ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في دورة الضباط الجامعيين 1444 كلية الملك خالد إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:-

يتم الدخول على موقع كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa.

بعد الدخول على موقع الكلية ومن الصفحة الرئيسية يتم النقر على “القبول والتسجيل”.

يتم إدخال رقم الطلب والهوية الوطنية ورمز التحقق والنقر على “عرض”.

ويتم معرفة نتائج القبول من خلال رسالة نصية سوف يتم إرسالها للمقبولين عبر الجوال الخاص بهم. وهذه الرسالة عبارة عن (عزيزي صاحب رقم الطلب ويتم إدخال رقم الطلب تم قبولك مبدئياً في كلية الملك خالد العسكرية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لاستكمال الإجراءات).

وزارة الحرس الوطني القبول للجامعيين 1444

وضعت وزارة الحرس الوطني الشروط الواجب توافرها في المتقدمين في دورة الضباط الجامعيين. وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على هذه الشروط والضوابط. وتتم عملية الاختيار بشفافية كبيرة ودون محاباة حتى يتم اختيار أفضل العناصر وفق الشروط الموضوعة مسبقاً.