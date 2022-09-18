نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي ١٤٤٤ “هي لنا دار” 92 في كافة قطاعات المملكة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الإدارة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بقيادة المستشار تركي آل شيخ شعار هوية اليوم الوطني السعودي 92 ” هي لنا دار” تزامنًا مع اقتراب موعد اجازة اليوم الوطني السعودي بكافة قطاعات المملكة العامة والخاصة والقطاع الغير ربحي، الموافق يوم الجمعة 27 صفر 1444هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م، تلك الذكرى العظيمة هي يوم توحيد بلاد الحجاز تحت راية الإسلام، بقيادة الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وتغيير اسم بلاد الحجاز للمملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر عام 1932م الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ.

رسميًا موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 بقطاعات المملكة ١٤٤٤

في نفس السياق السابق ذكره فأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية جدول إجازة اليوم الوطني 92 بقطاعات المملكة كالتالي:

أولًا بالقطاع التعليمي

ستبدأ إجازة اليوم الوطني 92 لطلاب الجامعات والمدارس والعاملين بالقطاع التعليمي بالمملكة، يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 سبتمبر 2022 الموافق 25 و26 صفر 1444هـ.

ثانيًا بالقطاع الخاص

كذلك ستبدأ إجازة اليوم الوطني 92 للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، يوم الجمعة 27 صفر1444هـ، الموافق 23 سبتمبر 2022م، وفقا لقانون العمل المنظم بالسعودية، حيث تنص المادة 24 من قانون العمل السعودي باللائحة التنفيذية على:

” على كل صاحب عمل التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة، والتي بينت في إحدى حالاتها أنه يعوض العامل عن إجازة اليوم الوطني إذا تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية بما يعادلها قبل يوم الإجازة أو بعده”

ثالثا القطاع الحكومي والقطاع العام بالمملكة

بينما ستبدأ إجازة اليوم الوطني 92 للعاملين بمؤسسات القطاع الحكومي بالمملكة، يوم الجمعة 27 صفر1444هـ، الموافق 23 سبتمبر 2022م، وفقا لقانون العمل المنظم بالسعودية.

إجازة القطاع التعليمي يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 سبتمبر 2022 الموافق 25 و26 صفر 1444هـ. ثانيًا إجازة القطاع الخاص يوم الجمعة 27 صفر1444هـ، الموافق 23 سبتمبر 2022م إجازة القطاع الحكومي يوم الجمعة 27 صفر1444هـ، الموافق 23 سبتمبر 2022م كذلك إجازة القطاع الغير ربحي يوم الجمعة 27 صفر1444هـ، الموافق 23 سبتمبر 2022م

رابعًا القطاع الغير ربحي بالسعودية

كما يعامل القطاع الغير ربحي بالمملكة معاملة القطاع الخاص وتنطبق عليه نفس قوانين العمل المنظمة للقطاع الخاص، وستبدأ إجازة اليوم الوطني 92 للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، يوم الجمعة 27 صفر1444هـ، الموافق 23 سبتمبر 2022م، وفقا لقانون العمل المنظم بالسعودية.

شعار هوية اليوم الوطني ورؤية المملكة 2030

بالإضافة لما سبق ذكره فقد جاء شعار اليوم الوطني السعودي 92 لهذا العام حاملًا معه ترسيخ لمبادئ رؤية المملكة 2030، حيث يتكون الشعار من دمج لفظين أحدهما فني والآخر لفظي لكل منهما معاني مستهمة من الشعور بالفخر والانتماء لأرض الوطن، حيث يتمثل كل منهما كالتالي:

أولًا الشعار اللفظي ” هي لنا دار”

يحمل الشعار اللفظي شعور المواطن السعودي بموطنه وحضارته واعتزازه وفخره وعزه بتاريخ المملكة والأصول العريقة التي تركت له إرث ثقافي واجتماعي على مر العصور، والذي يعبر عنها المواطن السعودي في القصائد الشعرية والأغاني الوطنية.

أيضًا الشعار الفني

بينما الشعار الفني لهذا العام الذي يتمثل في خريطة المملكة التي تحتضن كل ما هو قائم على أراضيها، وشعار هي لنا دار المخطوط بشكل مثلث على العلم السعودي، مضاف إليها مجموعة من الألوان التي تعبر عن معاني العزيمة والطموح والولاء والانتماء للوطن، وتعكس قيم الحضارة السعودية وتأثيرها على الأجيال، كما تعكس خطوط الشعار المشاريع القائمة على أراضي المملكة رؤية المملكة 2030، وإصرار أبناء المملكة والقائمين على شؤونها لتحويلها لمنارة عالمية وجعل الرؤية واقع ملموس على أراضيها.

مشاريع شعار اليوم الوطني السعودي 92

في الختام تتمثل مشاريع شعار هي لنا دار 92 في:

أولًا مشروع ذا لاين نيوم وهي مدينة الذكاء الاصطناعي التي أعادت مفهوم التنمية الحضرية ذات الشوارع الخالية الانبعاثات الضارة.

وهي مدينة الذكاء الاصطناعي التي أعادت مفهوم التنمية الحضرية ذات الشوارع الخالية الانبعاثات الضارة. كذلك مشاريع القطارات وهي مشاريع البنية التحتية المتمثلة في مشاريع النقل العام التي تخدم المواطن السعودي والموظفين بالمملكة، بشكل آمن ومريح.

وهي مشاريع البنية التحتية المتمثلة في مشاريع النقل العام التي تخدم المواطن السعودي والموظفين بالمملكة، بشكل آمن ومريح. أيضًا القمر الصناعي شاهين سات والذي يمثل الجيل الجديد من تكنولوجيا الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية والأحجام صغيرة الحجم.

والذي يمثل الجيل الجديد من تكنولوجيا الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية والأحجام صغيرة الحجم. ومشروع بوابة الدرعية المشروع الذي تم تدشينه لجعلها العاصمة الثقافية بالمملكة والمعلم التراثي للسعوديين والسياح.

المشروع الذي تم تدشينه لجعلها العاصمة الثقافية بالمملكة والمعلم التراثي للسعوديين والسياح. أيضًا مشروع أمالا المشروع القائم على السياحة العلاجية المتمثلة في النقاهة والعلاج والصحة .