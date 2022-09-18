نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في المعهد العالي للصناعات البلاستيكية hipf في المقال التالي

عمر شويل - جدة المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، تم الإعلان من جانب المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، عن بداية فتح باب التسجيل من أجل القبول في المعهد، علي أن يتم التقديم لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة، ويتم التقديم لجميع الأفراد بجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الثاني خلال العام الجديد الحالي 1443 / 1444هـ، مع العلم بأن التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للمعهد، ويتم التسجيل وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، علي أن يتم التقديم في المعهد وقضاء فترة التدريب التي يحددها المعهد التي تصل إلى عامان، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في المعهد العالي للصناعات البلاستيكية.

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

تعتبر الدفعة التي ستقوم بالتقديم هي دفعة القبول الثانية والثلاثين منذ بداية تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية الذي تم تأسيسيه في شهر شعبان 1428هـ، الذي يعتبر أحد المعاهد الغير ربحية التي قد تم تأسيسها عن طريق أحد مبادرات وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي على إثرها قد تم توقيع اتفاقية بين كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبين شركة شرق المسماة بشركة سابك وشركة SPDC اليابانية من أجل العمل علي إنشاء المعهد الذي يسعى دائماً للاهتمام بدعم المصانع الخاصة بالبلاستيك الوطنية وذلك من أجل توفير الكوادر السعودية التي تعد مؤهلة ومدربة من جانب إشراف عدد هائل من الخبراء اليابانيين، بناءً علي أعلى المعايير المهنية التي تكون متوافقة وفق عدد من الاحتياجات المرتبطة بسوق العمل في المجال المتعلق بصناعة البلاستيك في المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم في المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

يتم التقديم في المعهد العالي للصناعات البلاستيكية إلكترونيا عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (www.hipf.edu.sa) ويتم التقديم في المعهد لمدة عامان في تقنيات البلاستيك وفق أحدث خطوط الإنتاج في المملكة، كما يتم توفير البرنامج باللغة الإنجليزية بشكل كامل وفي حالة انتهاء البرنامج بنجاح سوف يتم منح كل خريج شهادة الدبلوم في التخصص الخاص بتقنية تصنيع البلاستيك، علي أن يتم تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية الموضحة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.