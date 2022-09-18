نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الدعم السكني برقم الهوية 1444 تعرف على الخطوات وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الإسكان خدمة جديدة تساعدك في الاستعلام عن الدعم السكني برقم وذلك من خلال رقم الهوية، حيث قامت الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات السكنية في الفترة الأخيرة، وذلك بتوفير سكن لمن لديهم دخل أقل من المتوسط وهم المحتاجين، لذا قد تتساءل عمن يستحق الدعم السكني أو الدعم العقاري كما يسموه البعض، لذلك نبدأ بتوضيح لكم ما يخص الدعم السكني من معلومات.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

بعد أن تقوم بتسجيل طلب دعم في منصة سكني، سيتم عمل حساب شخصي لك على المنصة، ومن خلاله يمكنك متابعة حالة الطلب، كما تستطيع أن تستعلم عن الدعم السكني برقم الهوية عن طريق الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب في منصة سكني.

بعد أن يتم فتحه، عليك أن تتجه إلى صفحتك الشخصية، ثم الضغط على معرفة استحقاق الدعم السكني.

تظهر لك حقول قم بملئها على حسب المتطلبات، وادخل رقم الهوية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر تحقق، ومن ثم الانتظار لدقائق، حتى تظهر لك النتائج.

تظهر لك حالة بناء على رقم الهوية الذي قمت بإدخاله.

ما هي شروط سكني الأراضي المجانية

بعد أن تم طرح العديد من الوحدات السكنية في كافة أرجاء المملكة السعودية، تستطيع أن تستعلم عنها من خلال المنصة التي قمنا بذكرها، كما حددت وزارة الإسكان بعض الشروط الخاصة بالمتقدمين لتلك الوحدات، لذا على كافة المتقدمين قراءة الشروط قبل تسجيل الطلب وتقديمه: