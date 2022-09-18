نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي وطريقة تقديم طلب مساعدة مالية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي السعودي الذي يقدم ملايين الخدمات لكافة المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية، ويتميز الديوان الملكي بسرعة تقديم الخدمات إلي المواطنين الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت من الفقراء ومحدود الدخل ومن لديهم ظروف خاصة، مثل الراغبين في تقديم طلب إعفاء من سداد الديون أو الراغبين في تقديم طلب العلاج على نفقة الدولة، أو غيرهم من المساعدات التي يقدمها الديون الملكي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

طريقة الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي السعودي

كشفت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن الآلية الجديدة لتواصل المواطنين مع الديون الملكي السعودي سواء كان هذا التواصل بشأن تقديم شكوي أو الاستعلام عن منح أو معاملة أو مساعدة مالية عاجلة منتظرة من الديوان الملكي، وتوفيرا للجهد والوقت تقدم الحكومة هذه الخدمة إلكترونيا عبر إتباع عدة خطوات بسيطة جداً بداية قم بإنشاء حساب عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلي رابط موقع الديوان الملكي. تسجيل البيانات التي تخص شان المتقدم أبرز هذه البيانات (رقم الهوية، الاسم، رقم الجوال، ……). يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة صحيحة. بعد الانتهاء من تسجيل البيانات، سيتم إرسال رسالة قصيرة على رقم الجوال المسجل للتأكد من صحة حسابك. تم تأكيد إنشاء حساب.

تتم إجراءات الاستعلام عن المعاملات والمساعدات برقم الهوية الوطنية أو من خلال الاسم وكلمة المرور المسجل بالموقع يمكنك بعد الدخول التعرف على الحالة الآن أو الموقف الأخير من المساعدات أو المنح أو العلاج علي نفقة الدولة أو ما شابه ذلك.

خدمات الديوان الملكي السعودي

تكمن خدمات مكتب ديوان خادم الحرميين الشريفين في توفير سبل الراحة إلى المواطنين الذي يمرون بضائقة مالية أو مرض شديد أو حالات إنسانية مثل الأرامل والمطلقات الذين لا يجدون المال الذين يصرفونه علي أبناءهم وزويهم، لهذا تجد أن مكتب الديوان الملكي مفتوح طوال الوقت للرد علي مختلف الشكاوى والحالات التي هي بحاجة إلي الرعاية.

كيفية تقديم طلب إعفاء للديوان الملكي

إجراءات تقديم طلب مساعدة مالية عاجلة أو إعفاء من سداد القروض أو الديون أو العلاج على نفقة الدولة أو الحصول على مساعدات مالية من مكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خطوات بسيطة وثابته يمكن لأي شخص تنطبق عليه شروط الديوان الملكي السعودي أن يتقدم بها، بداية هذه الإجراءات التالي:



التقدم إرسال برقية إلي الديوان الملكي .

. إذا كان الطلب للعلاج خارج المملكة أو علي نفقة الدولة يتم توضيح هذا بالطلب.

توضيح جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص بشكل صحيح

إذا كان المواطن يرغب في تقديم طلب لسداد الديون يجب توضيح الظروف الحالية التي جعلته يقترض،

كشف الأحوال المالية الحالية التي جعلته غير قادر علي السداد.

نموذج طلب مساعدة للديوان الملكي السعودي

ومن هنا نوضح لكم صيغ طلب للديوان الملكي السعودي للأعفاء أو سداد الديون أو ما شابه ذلك من الأمور المتعلقة بذلك، حيث يجب في بداية الرسالة أو الطلب توجيه الطلب إلي خادم الحرمين ثم الشكر والتقدير على كل ما يقدمه ثم شرح الحالة بالتفصيل وفي الختام تتوجه بالشكر مرة أخري ثم كتابة جميع بياناتك مثل العنوان ورقم الجوال والاسم.



كم يستغرق رد الديوان الملكي على طلب مساعدة

دائما ما يتم السؤال عن الوقت الذي يستغرقه الرد علي البرقيات من الديوان الملكي ومن خلال متابعتنا المستمرة للأمر أتتضح أن المدة الزمنية التي يجب عليك انتظارها هي 4 اشهر بعد عليك بالتواصل مع الديوان الملكي للتعرف عن أسباب التأخير وذلك في أي طلب من طلبات دعم الديوان الملكي مثل طلب علاج أو مساعدة مالية أو ما دون ذلك.

رقم التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكنكم الآن التواصل مع مكتب الديوان الملكي السعودي بشكل مباشر للاستعلام عن المساعدات المالية والمعاملة من خلال الأرقام التالية:

رقم الديوان الملكي من داخل المملكة 8004000000 رقم الديوان الملكي من خارج المملكة 920030003

يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الخدمات ولكن كلها بشروط فمن اهم الخدمات والمزايا التي يقدمها الديوان الملكي هي الوظائف وخاصة للجامعيين والتي يحدد اهم شرط فيها الجنسية والتي يجب أن تكون سعودية، كما يقدم الديوان الملكي أنوع عديدة من الدعم منها علي سبيل المثل سد دين الغارمين، منح العلاج علي نفقة الدولة، الدعم السكني، العفو عن المساجين، بالإضافة إلي الدعم المالي، وغيرها من أنواع الدعم.

شروط منح أراضي الديوان الملكي 1444

وضع الديوان الملكي مجوعة من الضوابط التي من شانها تقدم إلى المواطنين المنح والأراضي السكنية المجانية، من أهمها أن يكون المتقدمين للمنح يحملون جنسية سعودية، كما يجب أن لا يقل العمر عن 18 عام، أما عن عمر الأرامل والمطلقات يسمح أن يتقدمن إذا كان عمرهم لا يقل عن 25 عام.

خطوات الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

عدة خطوات بسيطة يجب أن تقوم بها لأجل الحصول على مساعدة مالية، بداية من التوجه مباشرة إلى منصة الديوان الملكي السعودي ومن ثم اختيار التالي:

حدد خدمات المساعدات الإلكترونية.

قم بتحديد الخدمات المرغوب فيها.

ارفع المستندات المطلوبة.

اضغط فوق أيقونة إرسال.

من من المتوقع أن يتم الحصول على المساعدات المالية خلال 4 أشهر.

إلي هنا وصلنا معكم إلي الختام ونؤكد استعدادنا للرد على استفسارات وتساؤلات حول هذا الموضوع طريقة الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي السعودي.

