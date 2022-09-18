نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة من الديوان الملكي قطعة أرض سكنية للمواطنين المحتاجين| كيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد أشكال المساعدات المالية الخاصة بالديوان الملكي، فيتم تقديم بعض المساعدات عن طريق قطع من الأراضي في المملكة، ويتساءل العديد من المواطنين عن التقديم على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي، سنتمكن من التعرف على جميع الشروط لتقديم بطريقة صحيحة.

منحة التقديم على قطعة أرض من الديوان الملكي

يتم تقديم بعض قطع الأراضي للأشخاص المحتاجين في المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من قيام عليها بعض المشروعات أو للسكن بها، ولكن يجب التعرف علي الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها تقديم الطلب، كما يمكن التقديم من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة سكني، أو من خلال التقديم من خلال الصفحة الرسمية للديوان الملكي، بعد اتباع عدة خطوات للتقديم علي منحة قطعة ارض من الديوان الملكي.

أولاً يجب عليك كتابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يتم إلقاء التحية بطريقة جميلة ومتناسقة.

ثم يتم كتابه أنك بحاجة إلي قطعة أرض وتم ذكر المنطقة التي تريد بها الأرض، وذكر سبب طلب الأرض سواء كانت لبناء مسكن لأسرتك أو لغرض آخر.

وإذا كنت متوقف عن العمل لأي من الأسباب يجب ذكرها، وإذا كانت لغرض صحي يجب تقديم المستندات التي تثبت صحة كلامك.

ولابد من إقرار الشخص أنه لم يحصل علي أي من منح الأراضي التي يتم تقديمها من الحكومة من قبل، وتأكيد صح كلامك بالمستندات.

ويتم ترك جميع البيانات التي يمكنهم من خلالها التواصل معك، الاسم بالكامل ورقم الهاتف وعنوان الإقامة الحالية، والبريد الإلكتروني، وسوف يتم الرد عليك في خلال 30 يوماً على الأكثر.

ولابد من التأكد من أن جميع البيانات التي يتم تسجيلها صحيحة مئة بالمئة، لأنها يتم مراجعتها للتحقق من صحتها.

شروط صرف قطع الأراضي من الديوان الملكي

قد أطلق الديوان الملكي بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم، حتى يتم الموافقة على صرف الأرض بدون مشاكل، وهي: