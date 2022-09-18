نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل 1444 شروط ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية باستمرار عن تقديم المزيد من الخدمات لتخفيف أوضاع المواطنين في جميع مناطق المملكة ومساعدة جميع العاطلين عن العمل، فضلاً عن أن برنامج ساند يعد من أهم البرامج التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية لدعم الكثير من الفئات الاكثر احتياجًا وتزامنًا مع رؤية المملكة 2030.

شروط التسجيل في ساند 1444

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنه يجب استيفاء شروط التسجيل في ساندا قبل تقديم الطلب، وتتمثل هذه الشروط في الاتي:-

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية، بشرط أن يكونوا مقيمين بالكامل في المملكة العربية السعودية.

أن يكون جميع مرشحي ساند للبحث عن عمل قادرين على العمل في إحدى الوظائف المخصصة.

من بين أهم الشروط أيضًا وجود فترة اشتراك تؤهلك للمشاركة.

المتقدمون للحصول على دعم ساند الذين تركوا عملهم السابق “طواعية” لا يمكنهم التسجيل في ساند والبحث عن عمل.

لا يمكن لأصحاب الأعمال الفردية المشاركة.

أنه لم يسبق فصله لأسباب تُعزى إليه.

يرجى ملاحظة أن الشروط المذكورة أعلاه هي أيضًا شروط للتسجيل في ساند للرجال والنساء على حد سواء.

كم المبلغ الذي يصرف من ساند؟

من ناحية أخرى، أشارت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن خدمة ساند للبطالة ستوفر دخلاً شهريًا متغيرًا للمستفيدين، وتجدر الإشارة إلى أن الدخل الشهري يمكن أن يبدأ من 2000 ريال كحد أدنى. الحد الأقصى لإعانة البطالة لساند هو 9000 ريال سعودي، ولاحظ أن متوسط ​​الدخل الشهري يدفع للمستفيد بنسبة 60٪ من الراتب الشهري الذي يتقاضاه قبل ترك العمل، هذا وأن برنامج ساند يعمل على دعم مجموعة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية العاملين في شتى القطاعات المختلفة والذي يساهم بدرجة كبيرة في الحصول على هذا الدعم المقدم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا وان الدعم يتم تقديمه إلى جميع المواطنين الراغبين في الحصول عليه، مع العلم أنه يندرج تحت مجموعة من الضوابط والشروط التي بصرف هذا الدعم.

كيفية التسجيل في ساند 1444-2022؟

وفي هذا السياق، تم توضيح الأسئلة المتعلقة بإجراءات ومراسلات التسجيل في الضمان الاجتماعي الخاص بساند، مع ملاحظة أن هناك عدة خطوات مطلوبة عند التسجيل في دعم ساند الرجال والنساء في ساند، وهذه الخطوات هي: