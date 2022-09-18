سلم رواتب الأحوال المدنية للنساء 1444 حسب المؤهل الدراسي والدرجة

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الأحوال المدنية للنساء 1444 حيث أوضحت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن طرح سلم رواتب الأحوال المدنية للنساء 1444، كما يوضح من خلاله مقدار العلاوات السنوية للرواتب، حيث إن الحكومة بالمملكة السعودية أصبحت تتيح سلم للرواتب، والذي يسهل على جميع المواطنين إمكانية معرفة مقدار الراتب بسهولة تامة. يمك التعرف على كم راتب أمن المنشآت 1444 مع البدلات.

كما أن الحكومة تسعى دائمًا إلى توفير تسهيلات على مواطنيها بالمملكة السعودية، وذلك في إطار السعي للتطوير، والنهوض بالدولة لتحقيق رؤية عام، 2030 سنتحدث عن كافة المعلومات من مقالنا هذا تابعوا معنا.

سلم رواتب الأحوال المدنية للنساء 1444

يعد سلم رواتب الأحوال المدنية للنساء 1444 هو رواتب الحالة الاجتماعية الخاصة بالنساء الجامعيات الحاصلين على مؤهلات أكاديمية من طالبات البكالوريوس، والذين يتقاضون رواتب متعددة، والتي نوضحها لكم من خلال هذه النقاط:

خلال فترة الدراسة لهم، حيث تكون نسبة الراتب أعلى من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة.

تختلف أيضًا على حسب البدل، والمواصلات المدفوعة لهم، حيث تكون رواتب الحالة الاجتماعية لخريجي البكالوريوس كما يلي: فترة التدريب الأولى تحصل الموظفة على مكافأة مالية قدرها 3000 ريال سعودي. أما عن رواتب الطالبات الجامعيات تصل إلى 6000 ريال سعودي. بالنسبة لرواتب الحالة الاجتماعية للمرأة الحاصلة على درجة الماجستير يصل راتبها إلى 8000 ريال سعودي.



كم هو راتب الأحوال المدنية حسب الشهادة

تختلف الرواتب في أي مؤسسة بالعالم، وذلك على حسب شهادة المتقدم سواء كانت شهادة ثانوية عامة. أو درجة البكالوريوس إضافة إلى ذلك اختلاف الراتب حسب الدرجة، ودرجة الوظيفة، علاوة على ذلك وضحنا كم راتب حرس الحدود حيث تعرض حاله الرواتب بالشهادة كما يلي:

بالنسبة لرواتب حاملي شهادات الثانوية العامة تصل إلى 500 ريال سعودي+ بدل مواصلات 135 ريال سعودي. بالإضافة إلى 3000 ريال، وهكذا يكون مجموع الراتب 3635 ريال سعودي.

كما تصنف أيضًا رواتب حاملي الرخصة المهنية بداية من المركز السادس. فقد تبدأ رواتبهم من 6,065 ريال، بالإضافة إلى التحويلات 700 ريال، و 350 ريال مكافأة. وهكذا يكون مجموع الراتب 6219 ريال سعودي، وذلك بعد الترقية.

العلاوات السنوية للموظفين من النساء بالمملكة العربية السعودية

نوضح لكم من خلال هذه الفقرة قيمة العلاوات السنوية للموظفين من النساء بالمملكة العربية السعودية كما يلي: