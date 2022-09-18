نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على التمويل الميسر بدون عائد مع منصة سلفة الإلكترونية للحصول على مخطط مشروعك بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكدت المملكة العربية السعودية خدمات تمويلية سهلة بدون فوائد عبر منصة سلفه الالكترونية للمواطنين، انها لا تحتاج لتحويل راتب وليس لديها شروط صعبة وهذه مزاياها على غيرها، قدمتها دولة السعودية هذا التمويل للفرد لبدء مشروعه الخاص،سوف نوفرلكم كافه التفاصيل اللازمه حول ذلك الموضوع في السطور التاليه.

ماهي مزايا التمويل من خلال منصة سلفه الالكترونية

يتميز التمويل من خلال منصة سلفه الإلكترونية بحقيقة أن الشروط الموضوعة للقرض تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يلي سنتعرف على المزايا بشيء من التفصيل:

يحقق عائدات مالية تتناسب مع احتياجات كل أسرة. يتم سداد ديونهم لأن التمويل يحل المشاكل المالية التي يواجهونها. يساعد التمويل المواطنين على ترميم منازلهم إذا لزم الأمر.

ماهي شروط التمويل من خلال منصة سلفه على الإنترنت

لكي يحصل المواطن على هذا التمويل، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية. الحد الأدنى لسن المتقدم هو 18 عامًا. الحد الأقصى لسن المتقدم هو 60 عامًا. أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم ما يقارب 4000 ريال سعودي، حيث لا تقل مدة تعيينه عن 3 أشهر في القطاع الحكومي، أو لا تقل عن 6 أشهر في القطاع الحكومي. مع العلم أن المبلغ المستحق للتمويل عبر منصة سلفا حوالي 500 ريال سعودي.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة سلفه

في حالة استيفاء جميع الشروط، ستتم الموافقة بالتأكيد على فرصة تسجيل الدخول إلى المواطنين على منصة سلفه أدناه سوف نتعلم كيفية التسجيل في منصة سلفه،هى كالاتي: