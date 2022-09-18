نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على التمويل الميسر بدون عائد مع منصة سلفة الإلكترونية للحصول على مخطط مشروعك بسهولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة اكدت المملكة العربية السعودية خدمات تمويلية سهلة بدون فوائد عبر منصة سلفه الالكترونية للمواطنين، انها لا تحتاج لتحويل راتب وليس لديها شروط صعبة وهذه مزاياها على غيرها، قدمتها دولة السعودية هذا التمويل للفرد لبدء مشروعه الخاص،سوف نوفرلكم كافه التفاصيل اللازمه حول ذلك الموضوع في السطور التاليه.
ماهي مزايا التمويل من خلال منصة سلفه الالكترونية
يتميز التمويل من خلال منصة سلفه الإلكترونية بحقيقة أن الشروط الموضوعة للقرض تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يلي سنتعرف على المزايا بشيء من التفصيل:
- يحقق عائدات مالية تتناسب مع احتياجات كل أسرة.
- يتم سداد ديونهم لأن التمويل يحل المشاكل المالية التي يواجهونها.
- يساعد التمويل المواطنين على ترميم منازلهم إذا لزم الأمر.
ماهي شروط التمويل من خلال منصة سلفه على الإنترنت
لكي يحصل المواطن على هذا التمويل، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.
- الحد الأدنى لسن المتقدم هو 18 عامًا.
- الحد الأقصى لسن المتقدم هو 60 عامًا.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم ما يقارب 4000 ريال سعودي، حيث لا تقل مدة تعيينه عن 3 أشهر في القطاع الحكومي، أو لا تقل عن 6 أشهر في القطاع الحكومي.
- مع العلم أن المبلغ المستحق للتمويل عبر منصة سلفا حوالي 500 ريال سعودي.
كيفية تسجيل الدخول إلى منصة سلفه
في حالة استيفاء جميع الشروط، ستتم الموافقة بالتأكيد على فرصة تسجيل الدخول إلى المواطنين على منصة سلفه أدناه سوف نتعلم كيفية التسجيل في منصة سلفه،هى كالاتي:
- اكتب رقم هويتك.
- اكتب رقم الهاتف المتاح.
- اكتب بريدًا إلكترونيًا فعالاً.
- اكتب أيضًا كلمة المرور في الحقول المخصصة لكل منها، تأكد من أن كلمة المرور تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة.
- الخطوة الأخيرة هي الموافقة على جميع الشروط والأحكام من أجل التسجيل في المنصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصول على التمويل الميسر بدون عائد مع منصة سلفة الإلكترونية للحصول على مخطط مشروعك بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.