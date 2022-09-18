نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط استحقاق المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤ وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكدت المملكة العربية السعودية على مد يد العون لكثير من أبنائها ومواطنيها من مختلف الطوائف، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل مكان، انتشار أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، مما دفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، التي بدورها ضاقت على المواطنين وزادت من أعباء العديد من الأسر داخل المملكة، حتى يتم تزويدهم بالمساعدات المقطوعة،سنراجع معكم تاريخ صرف تلك المساعدة في الأيام المقبلة، فضلاً عن أنه يتم صرف المساعدة المقطوعة لفئة معينة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يساهم ذلك في دعم الفئات الاكثر احتياجًا في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كيفيه تسجيل المساعدة بمبلغ المقطوعة 1444

لايتعدى مبلغ المساعدة 30 ألف ريال سعودي لكل حالة حسب الضوابط الخاصة بكل برنامج، الأشخاص ذوو الدخل المنخفض والمتوسط ​​هم الفئات المستهدفة بالمساعدة، من خلال هذا البرنامج الذي يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، تقوم المملكة بصرفه على المواطنين المحتاجين كوسيلة لدعمهم مادة لهم ولتخفيف أعباء الحياة عليهم، فضلاً عن أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها من وقت إلى وفقًا لما تنص عليه لائحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الاشتراك فى المساعدة المقطوعة

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة عند تقديم الطلب. ألا يزيد دخله الشهري عن 8650 ريال سعودي إذا كان رب أسرة، إذا كان أعزبًا فلا تزيد قيمته عن 3000 ريال سعودي. كما أنه لا يملك أي ممتلكات خاصة به كالأرض أو المزارع. ألا يكون لدى مقدم الطلب أي سجل تجاري لدى وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية. يجب ألا يكون لديه مزرعته الخاصة التي ستوفر له دخلاً ثابتًا. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برامج أخرى تقدمها الوزارة لذوي الدخل المحدود. ألا يكون المتقدم قد حصل على مساعدة ثابتة في نفس العام في المملكة العربية السعودية. تقدم للأسر ذات الدخل المحدود أو أصحاب معاش التكافل الاجتماعي والأرامل. يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا دائمًا داخل المملكة العربية السعودية وألا يسافر خارجها لأي سبب من الأسباب.

ماهي شروط استحقاق مبلغ التأمين الاجتماعي المقطوع