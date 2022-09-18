موعد نزول دعم سكني 1444 الاستعلام عن دعم سكني sakani.sa

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عمر شويل - جدة مع اقتراب صرف دعم سكني، يرغب المستفيدون في معرفة مدة صرف دعم سكني المتبقي لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم لهم، للفئات الأشد احتياجاً، حيث أن تاريخ الصرف هو 25 سبتمبر 2022 م، الموافق 29 صفر 1444 هـ، لذلك هناك 7 أيام متبقية لتاريخ استحقاق المساعدة الإسكانية، التي تكون لكافة المواطنين المؤهلين للحصول على الدعم المقدم من وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على دعم سكني

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على دعم سكني ها هي الوثائق:

نسخة من هوية عائلة مقدم الطلب.

نسخة من بيان الدخل الشهري لمقدم الطلب.

إرفاق جميع المستندات الخاصة بهيئة الإسكان.

إذا كان مقدم الطلب يتيمًا، يجب إرفاق صورة من شهادة الوفاة.

الاستعلام عن دعم سكني 1444

يمكن لمتلقي المساعدات المرتبطين ببرنامج سكنج التحقق من تواريخ منحهم باتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع برنامج سكني.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

أضف رقم التعريف القومي وكلمة المرور في الحقول المتوفرة.

أضف رمز تحقق مرئيًا وانقر فوق رمز تسجيل الدخول.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق رمز الطلب مع رقم الهوية.

انقر فوق أيقونة التحقق من أهلية الدعم.

إضافة رمز التحقق المرسل من خلال الحساب الشخصي للمواطن على منصة أبشر.

أضف عنوان بريدك الإلكتروني.

أضف رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم.

التسجيل في دعم سكني

هناك بعض الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية وهي تتمثل في الاتي:-

اذهب إلى موقع دعم سكني.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول للوصول إلى الواجهة الرئيسية.

انقر فوق “إنشاء حساب جديد”.

أضف رقم التعريف القومي الخاص بك + تاريخ الميلاد.

أضف رمز التحقق المرئي وانقر فوق الرمز.

لقد قرأت ووافقت على جميع الشروط.

انقر فوق إرسال كلمة مرور مؤقتة وسيتم إرسال كلمة المرور الخاصة بك عن طريق رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

اضغط على كلمة “تسجيل” وأضف جميع البيانات اللازمة.

انقر فوق التقدم بطلب للحصول على مساعدة الإسكان.

تأكد من أنك قد قرأت ووافقت على جميع الشروط والأحكام.

كتابة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد بطريقة واضحة وصحيحة.

إرفاق جميع المستندات والوثائق اللازمة من أجل القبول في البرنامج.

أجب عن الأسئلة المتعلقة بمحل إقامتك الحالي وتحقق من دقة بيانات عائلتك.

أكمل عملية التسجيل حسب المعايير.

تهانينا، أنت الآن مؤهل للحصول على مساعدة الإسكان.

وفي النهاية يقوم البرنامج بدراسة حالات الطلب التي تم تقديمها وإرسال رسائل نصية لكل من تم قبوله.

دعم سكني 1444

يذكر أن برنامج دعم سكني له دور كبير في دعم شريحة كبيرة من المواطنين المنطبق عليهم شروط الاهلية والمعايير التي تحددها وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على تنمية القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية من إنشاء وتطوير كافة العقارات التي تكون في بعض المدن وأشهرها جدة والرياض، كما أن الوزارة تشارك في الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030.