نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية “الجامعيين” أسماء المقبولين عبر kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت لجنة القبول بكلية الملك خالد العسكرية عن فتح رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لدورة الضباط الجامعيين، جاء ذالك من خلال لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني للعام الدراسي 1444، وأعلنت اللجنة أنه يجب على الطلاب المقبولين الحضور في المواعيد المحددة لهم لاستكمال إجراءات القبول، ومراجعة بياناتهم المسجلة والإطلاع على المستندات ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط الإستعلام الإلكتروني والمستندات المطلوبة تحضيرها للمراجعة.

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني للإستعلام عن المقبولين kkmar.gov.sa .

. النقر على نتائج القبول.

تسجيل البيانات الشخصية لدخول الموقع.

كتابة رقم الطلب المتقدم به الطالب.

النقر على أيقونة عرض النتيجة.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

شددت لجنة القبول على المقبولين مبدئياً الحضور في الموعد والتوقيت المحدد، وحذرت أن عدم الحضور في الموعد المحدد يعني تنازل الطالب عن حقه في الترشيح الأولى، وقالت أنه يجب على الطلاب أستكمال إجراءات قبولهم لأن الترشيح الأولي لا يعني الترشيح النهائي وطالبت لجنة القبول بإحضار بعض المستندات للمراجعة.

المستندات المطلوبة للمراجعة

بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول غير منتهية الصلاحية. شهادة المؤهل الدراسي وعدد 2 صورة طبق الأصل منها. في حالة أن شهادة المؤهل من خارج المملكة يجب إحضار صورة من شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. صورة من طلب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالكلية. صورة من إجتياز أختبار القدرات المعرفية يكون معتمد من المركز الوطني للقياس. صورة من سجل الأسرة ودفتر العائلة لوالد الطالب المقبول بصورة مبدئية.

أسماء المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية

يمكن لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلة في العام الدراسي القادم الدخول الآن، على موقع الجامعة وتسجيل رقم الطلب المتقدمين به والإستعلام الإلكتروني عن النتيجة، ومن يجد أسمه من المقبولين عليه استكمال الإجراءات.

كلية الملك خالد العسكرية

هي كلية عسكرية تتبع وزارة الحرس الوطني تم إنشائها عام 1982 ميلادي، بعد أنتها مدة الدراسة بالكلية تمنح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ويتم إلحاقه للعمل في وزارة الحرس الوطني السعودي.