كيف اقدم على قروض الضمان الاجتماعي بدون كفيل من بنك التسليف؟

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عمر شويل - جدة يقدم بنك التسليف قروض الضمان الاجتماعي بدون كفيل للمستفيدين وللمطلقات، وهذا أهم ما يميز قرض الضمان الاجتماعي؛ حيث أنه تخطى أزمة ضرورة وجود كَفيل يضمن المستفيدين سواء من النظام القديم أو المطور، بل إنه استهدف مساعدة قطاع عريض من المواطنين الذين يندرجون تحت قوائم ذوي الدخل المنخفض، لمساعدتهم في الحصول على تمويل ميسر؛ لتلبية الاحتياجات والمطالب الأساسية وتخطي الأزمات المالية، وقد حدد البنك بعض الشروط لكي يتمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي التقديم على القرض، سنتعرف إليها فيما يلي.

قروض الضمان الاجتماعي بدون كفيل

يوجه بنك التسليف أشكال متنوعة من قرض الضمان الاجتماعي للمستفيدين، الذين تتوافر فيهم الشروط، ويقدم لهم تسهيلات متعددة، أبرزها أنه بدون كفيل عند التقديم، ولكن هناك اشتراطات أخرى، نذكر منها:

يقتصر التقديم على القرض على المواطنين السعوديين فقط.

ينبغي ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 25 عاما، ولا يتجاوز 65 عاما.

يجب أن يكون من المقيمين داخل المملكة.

لا تزيد مدّة سداد أقساط قرض الضمان عن خمس سنوات بحد أقصى.

يتخير المستفيد أحد منتجات التمويل الذي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين.

هل قرض الضمان يحتاج كفيل؟

ألغى بنك التسليف شرط الكفيل للمستفيدين من قرض الضمان الاجتماعي، الذين يحصلون على معاش شهري من وزارة الموارد البشرية، ولكن في سبيل ذلك اشترط ضرورة أن تتعهد الوزارة بسداد قيمة أقساط في حالة التعثر عن السداد.

حرص البنك على تسهيل الحصول قروض الضمان الاجتماعي وغيرها من أشكال التمويل، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في حالة وجود تفويض من تلك الجهة بأنه تولى السداد عن طريق الخَصم من الراتب في حالة تخلف المقترض عن السداد.

ما هي القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية باقة متنوعة من قروض الضمان الاجتماعي (منتجات التمويل الاجتماعي)، نذكرها:

تمويل الأسرة.

تمويل الزواج.

كنف.

تمويل الترميم.

نجد أن كل نوع من أنواع التمويل له مميزات وشروط تختلف عن التمويل الآخر، وقد صمم بنك التنمية الاجتماعية أداة يستخدمها المستفيدين في تحديد نوع القرض المناسب، بواسطة تسجيل بعض البيانات؛ وفيها النوع والحالة الاجتماعية، ثم عدد أفراد الأسرة والسن، ثم يضغط على زر المتابعة يظهر أنواع القروض المناسبة لحالة، ويمكنك التقديم عليها، ولكن مع العلم أن هذه الأداة تقديرية.

كيف اقدم على قرض الضمان الاجتماعي

للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل، فقط اتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية عبر البوابة الإلكترونية. البحث عن التمويل الاجتماعي من قائمة منتجاتنا ثم منتجات الأفراد. الضغط على التقديم الإلكتروني بعد تحديد نوع القرض. تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. استكمال الإجراءات اللزمة لذلك. تسجيل بيانات الجوال والبريد الإلكتروني بشكل دقيق.

يجب إرفاق المستندات المطلوبة، والانتظار حتى يتم تقييم الطلب، وإرسال نتائج قرض الضمان الاجتماعي عبر رسائل الجوال، ولكن يفضل الدخول إلى الحساب الشخصي على بنك التنمية الاجتماعية، ومتابعة حالة الطلب؛ لأنه في بعض الأحيان نتيجة لأسباب تقنية لا يتم إرسال الرسائل.