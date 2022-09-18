استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1444

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عمر شويل - جدة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، تعتبر هذه من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية في المملكة، مما يمكنهم من التأكد من وضعهم في الضمان الاجتماعي والأهلية للحصول على معاشات الضمان أو المساعدة المخفضة وخدمات الضمان الاجتماعي الأخرى، حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد الأنظمة والخدمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للأسر ر الفقيرة، بدفعات شهرية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.، في المحافظة، لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين من البرنامج، هذا وأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعمل على تقديم كافة الخدمات الالكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بما يساهم ذلك في دعم شريحة كبيرة من المواطنين على المستوى المحلي والعالمي، كما أن له دور كبير في تنمية الاقتصاد السعودي من خلال كل تلك المساعدات التي يقدمها إلى جميع الفئات الاكثر احتياجًا.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التحقق من حالة الضمان الاجتماعي المتقدمة عن طريق إكمال التسجيل المهم في الخطوة التالية:-

اتبع رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أكمل تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام رقم التسجيل وكلمة المرور.

انقر فوق رمز الطلب.

انقر فوق زر التالي.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة الدعم حيث يتم تحديد حالة الحساب المصرفي.

يتم عرض حالة مطالبة الضمان، وفي حالة وجود دفعة جديدة للضمان، يمكن للمستخدم تأكيد أن دفع الضمان مستحق بالفعل.

كيف أعرف أنه تم قبولي في نظام الضمان الاجتماعي المتقدم؟

يوفر نظام الضمان الاجتماعي المتقدم في المملكة العربية السعودية آليات جديدة لتحديد ما إذا كان الفرد يستحق بالفعل الضمان الاجتماعي، على النحو التالي:

عندما تقدم طلبًا للتسجيل في مستويات محسّنة من دعم الضمان الاجتماعي، فسيقوم موظفو إدارة البرنامج بمراجعة طلبك ومعالجته وجمع بياناتك.

إذا كان مقدم الطلب مؤهلاً بالفعل للتغطية، فسيتم إرسال مقدم الطلب في غضون 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى رقم الهاتف المحمول المقدم في الطلب للموافقة والأهلية.

يمكن للمتقدمين للحصول على الضمان المطور البدء في دفع الأجور في الشهر التالي بعد تلقي رسالة تفيد بأن طلبهم قد تم قبوله وأنهم مؤهلون للحصول على معاش التأمين.

متطلبات الأهلية لبرنامج الضمان الاجتماعي 1444

وضعت وزارة القوى العاملة والتنمية الاجتماعية شروط المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي المتقدم، وهذا شرط يجب على أي شخص يرغب في التقديم والتسجيل في هذا الحكم أن يفي به، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون للتسجيل في الضمان من مواطني المملكة العربية السعودية، باستثناء الأرامل والمطلقات من المواطنين السعوديين.

يجب أن يكون المتقدمون مقيمين دائمين في المملكة.

يجب ألا يتجاوز مبلغ الدخل الشهري لمقدم الطلب للتأمين الحد غير المقبول وفقًا لجدول رواتب الضمان الاجتماعي المطور.

يجب ألا يكون لدى المتقدمين أصول ثابتة كبيرة ويجب ألا يمتلكوا كميات كبيرة من الممتلكات.

يجب ألا يكون المتقدمون في الحجز أو محتجزين في ملجأ تابع للدولة.

يجب تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل بشكل كامل ودقيق. لتجنب العقوبات التي يفرضها البرنامج على من يتلاعب بالبيانات بشكل ضار من أجل الحصول على دعم الضمان.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأمين اجتماعي متقدم باتباع الخطوات أدناه:-