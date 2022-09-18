نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 جوالات 1444هـ – 2022مـ بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 جوالات لعام 1444 – 2022 والتي ينتظرها جميع قاطني المملكة من السعوديين والمقيمين وذلك لأن جميع المحال التجارية تطرح خصومات وتخفيضات على جميع أنواع الجوالات، وذلك استعداداً للمشاركة في أهم حدث بالمملكة ألا وهو اليوم الوطني والذي يفصلنا عنه أيام قليلة جدًا.

اليوم الوطني 92

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 92 الخاص بها وهو من أهم المناسبات التي ينتظرها الشعب السعودي تخليدًا لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

تبدأ الاحتفالات الرسمية يوم 23 سبتمبر الجاري وتستمر لأربعة أيام وأعلنت الحكومة السعودية بأن طوال أيام الاحتفالات إجازة رسمية لجميع موظفي وطلاب المملكة.

ومن أهم مظاهر الاحتفال تطرح جميع المولات والمحال التجارية عروض وخصومات على كافة المنتجات والسلع وأبرزها الجوالات.

عروض اليوم الوطني 92 للجوالات

فيما يلي نذكر المولات التجارية التي طرحت عروض على جميع أنواع الجوالات وهي كالآتي:-

عروض متجر جرير لليوم الوطني 92

جوال أوبو رينو 6 برو (256 جيجابايت) بسعر 2999 ريال بدلًا من 4299 ريال.

جوال هواوي بي 50 برو 256 جيجابايت بسعر 2999 ريال بدلًا من 4299 ريال.

جوال سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي إس 21 أف إي 5 جي بسعر 2249 ريال بدلًا من 2999 ريال.

جوال هواوي بي 50 بوكيت (256 جيجابايت) بسعر 4299 ريال بدلًا من 5299 ريال.

جوال سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي إس 22 ألترا بسعر 4599 ريال بدلاً من 5299 ريال.

جوال آيفون 13 برو ماكس بدلًا 6999 ريال من 7699 ريال.

جوال هونر 50 (256 جيجابايت) بسعر 1699 ريال بدلًا من 2499 ريال.

عروض الجوالات اليوم الوطني 92 من إكسترا

هاتف هونر 50 (128 جيجابايت) بسعر 1299 ريال بدلًا من 2199 ريال.

هاتف آيفون 13 (128 جيجابايت) اللون الأزرق بسعر 3499 ريال بدلًا من 3799 ريال.

جوال سامسونج جالكسي إيه 52 (128)جيجا بايت بسعر 1299 ريال بدلًا 1649 ريال.

جوال شاومي ريدمي نوت 20 إس (128) بسعر السعر 779 ريال بدلًا من 949 ريال.

عروض الجوالات اليوم الوطني 92 أسواق العثيم

جوال سامسونج إيه 51 (128 جيجابايت) بسعر 985 ريالًا سعوديا.

جوال تكنو كيه إيه 7 (128 جيجابايت) بسعر 569 ريال.

جوال هواوي واي 7 بي (64 جيجابايت) بسعر 645 ريال.

جوال هونر 9 إكس (128 جيجابايت) بسعر 745 ريال.

جوال سامسونج إيه 51 (128 جيجابايت) بسعر 985 ريال.

جوال هونر 9 أس (32 جيجابايت) بسعر 359 ريال سعودي.

عروض الجوالات اليوم الوطني 92 من كارفور السعودية