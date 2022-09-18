نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة فورية من مؤسسة تركي آل شيخ ١٤٤٤ والشروط المطلوبة للتقديم الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن تركي آل الشيخ أنه استطاع إطلاق مؤسسة الاعمال الخيرية أواخر عام 2022 وأنشأ حسابًا للمؤسسة عبر تويتر، انطلق عمل المؤسسة للأعمال الخيرية خلال ساعات من انتشار المؤسسة، حيث عملت المؤسسة، السعي لإلغاء حاجات المحتاجات والفقيرات ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات اللواتي لم يقمن بإعالتهم وتحقيق التكافل الاجتماعي بالشكل الأمثل وتوفير حياة كريمة لمن لا يستطيعون ذلك،سوف نخبركم بكافه التفاصيل اللازمه حول ذلك الموضوع فى السطور التاليه.

ماهى الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم المالي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في كافة المتقدمين لطلب مساعدة من مؤسسة تركي أل شيخ وفقًا للأتي:-

القدرة على تقديم أوراق تثبت قيمة الدخل الشهري للمواطن، يجب ألا يكون هذا الدخل كافياً لجميع متطلبات الحياة والمعيشة بشكل يومي. عدم قبول أي شخص تقدم إلى أي منظمة خيرية أخرى أثناء تقديمه في مؤسسة تركي آل الشيخ. منح المؤسسة سيارة أو شقة لمرة واحدة فقط، هذه المرة لا يمكن تكرارها مع نفس الشخص مرة أخرى. لا يجوز التصرف بجميع المساعدات المقدمة من خلال المؤسسة للمواطن سواء بالبيع أو التنازل عن شخص آخر. كيفية التواصل لطلب المساعدة المالية من مؤسسة تركي آل الشيخ

كيفيه طلب مساعدة مالية من مؤسسة تركي آل شيخ

من أجل القيام بطلب مساعدة مالية من مؤسسة تركي أل شيخ عليك اتباع الاتي لقبول طلبك:-

الرقم الخاص بمكتب آل الشيخ هو 05507888777،096656337879 بالذهاب إلى صفحة المؤسسة الخيرية على تويتر. انتقل إلى الصفحة الرسمية لتركي آل الشيخ

ماهي انواع المساعدات المقدمه من خلال مؤسسه تركي ال الشيخ

توجد بعض انواع المساعدات المقدمة في مؤسسة تركي أل الشيخ ويتم تقديمها على النحو التالي:-