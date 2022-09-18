نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية 1444 عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنون السعوديون فى معرفة طرق استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية 1444 وتكون خدمة من الخدمات الالكترونية وذلك للتسهيل على العملاء بدلاً من الذهاب إلى المقر الرسمى حيث أنه كان الهدف الرئيسى لانشاء الصندوق العقارى هو تقديم برامج التمويل لجميع الفئات وأكدت الحكومة المملكة العربية السعودية أنه من الضرورى تحديث بيانات المواطنين.

استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية 1444

ومع التطوير التكنولوجى لجميع الهيئات قامت الحكومة السعودية بتصميم مواقع استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية 1444، ومنصات خاصة لتقدم خدماتها من خلالها وذلك للتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت، ولإتمام التسجيل فى الموقع لا يتطلب منك سوى التسجيل برقم الهوية الوطنية، وتم تخصيص بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن رقم الصندوق العقارى :

الانتقال الى موقع صندوق التنمية العقارى .

. الضغط على الخدمات الالكترونية.

الضغط على خدمات المواطنين.

اداخل رقم الهوية.

ثم الضغط على بحث.

وبإستطاعة جميع العملاء بالسعودية التواصل مع صندوق التنمية العقارى وذلك من خلال رقم الهاتف الآتي “199088” بواسطة الخدمة الصوتية التي تقدمها هيئة صندوق التنمية العقاري.

ويمكن أيضاً للمواطنين السعوديين الاستعلام عن رقم الصندوق العقارى بسجل المدنى حيث يتاح بواسطة موقع صندوق التنمية العقاري الذي ذكرناه بالأعلى ومن خلال الخطوات التالية يمكن الاستعلام:

الدخول على موقع صندوق التنمية العقارى.

تسجيل الدخول.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

كتابة رمزالتحقق المرئى.

اختيار السجل المدنى.

الصندوق العقاري

وبعد أن وضحنا لكم كيفية استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية 1444، نذكركم بنشأة الصندوق العقاري، حيث أنه فى عام 1975 تم صدور قرار ملكى بنشأة الصندوق العقارى، ويكون مقرة الرئيسى الرياض وله العديد من الفروع فى جميع المحافظات فى المملكة العربية السعودية ويبلغ عدد فروعهم 40 فرع، ويقدم الصندوق العقارى الكثير من الخدمات حيث يقدم الصندوق العقاري الخدمات العامة، وتوفير خدمات وزارة الاسكان، وتحديث البيانات، وتقديم الدعم لموسسات التمويل، وشراء الوحدات السكنية، واعفاء المتوفى، واصدارالفواتير والسداد، واستعلام حالة فك الرهن، وخطاب الافادة واخلاء الطرف، وتقديم طلب اعادة الدفعة الجديدة، والتمويل المدعوم، والمبيعات.

وتوجد بعض الشروط للاستفادة من خدمات صندوق التنمية العقاري والتي نوضحها في الآتي: