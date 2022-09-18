نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 ورابط التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين بالسعودية عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعتبر نظام الضمان الاجتماعي أحد أهم الأنظمة الاجتماعية الداعمة للمواطنين التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم المالي، ويجدر بالذكر أن الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية لا يتوقف فقط على الدعم المالي بل يشمل العديد من نواحي الدعم مثل النفسي والمعنوي.
الضمان الاجتماعي المطور
وتعمل حكومة المملكة على تيسير طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لأنه يعتبر من أهم الأدوات لمساعدة المواطنين العاطلين عن العمل والغير قادرين على الكسب والموظفين بالقطاع الحكومي، حيث يأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث توفر المملكة مستوى مناسب لحياة المواطن على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي، والتأكد من حصول كل فرد على احتياجات ومتطلباته للعيش بمستوى أفضل وغيرها من الحقوق التي تساهم في تطوير المجتمع والارتقاء به.
وحرصت حكومة المملكة تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان على تأمين وتوفير معاش لكل فرد في حالة عدم العمل وعدم القدرة على الربح، والشيخوخة والعجز والمرض، كما أنها تؤمن للمرأة المطلقة والأرملة العديد من الحقوق للاستفادة من خدمات البرنامج، وذلك من أجل تحقيق معدلات التوزان بين قطاعات المجتمع بشتى أنواعه، وتوفير اللازم من الاحتياجات الضروري للعيش بحياة أفضل.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
وقامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح خطوات طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك للمواطنين الراغبين في الانضمام للبرنامج والاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث باستطاعة الفرد أو الأسرة التي تتوافق معها شروط التقديم على نظام الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من الدعم المادي، ويمكن التسجيل من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:
- الدخول على موقع منصة الضمان المطور التابع لوزارة الموارد البشرية.
- الضغط على كلمة تسجيل جديد وتعبئة البيانات.
- ملء الخانات المطلوبة بالبيانات كرقم الهوية، والجوال، وتاريخ الميلاد، وكتابة كلمة مرور للحساب.
- ادخال رقم التحقق المرئي الظاهر على الموقع، والضغط على الموافق على الشروط قبل التسجيل.
- ادخال الرمز الذي تم ارساله على الهاتف، والضغط على زر توثيق وبهذا تنجح عملية التسجيل.
- بعد الانتهاء من التسجيل يتم الضغط على الذهاب إلى الملف الموحد.
- تعبئة المعلومات الشخصية بالملف بعناية لصاحب الطلب والاجابة عن بعض الاسئلة ثم الضغط على حفظ بعد الانتهاء.
- كتابة بيانات الاقامة لصاحب الطلب والمسجلة بالسجل المدني.
- ادخال قيمة الدخل الشهري لعائل الأسرة والحد الأدني لدخل كل فرد بالأسرة.
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