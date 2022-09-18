نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف المعاش الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بما أن البرامج الخاصة بدعم المواطن من أجل العيش حياة كريمة أصبحت ملف ضخم داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فعملت على القيام بتوفير العديد من الخدمات المحوسبة التي تجعل المواطن يستطيع أن يقوم بالتعرف على الراتب الخاص به وكم تبلغ قيمته بكل سهولة بدون أن يقوم بسؤال أي شخص، لذلك لتتعرف الآن على هذا الأمر عبر النقاط التالية.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ

يمكنك الآن القيام بحساب الراتب الخاص بك من دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرئيسي للضمان الاجتماعي السعودي عبر هذا الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

أضغط على كلمة مستفيدي الضمان، ثم أكتب في الخانة المخصصة للراتب الشهري الرقم الذي تحصل عليه.

قم بكتابة عدد أفراد الأسرة وأي بيانات أخرى مطلوبة منك.

ثم قم بالنقر على زر احسب من أجل التحقق من الراتب الذي ستحصل عليه.

إذا لم تعرف كيفية البحث بشكل جيد هناك زر على شكل عدسة مكبرة في القائمة الرئيسية قم بالضغط عليه واكتب حاسبة من اجل الحصول على الخدمة التي تريد.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن تعلم أنه تم تحديد المواعيد الرسمية الخاصة بصرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد أو المطور في يوم الثاني من الشهر القادم، بحيث سيتم إيداع الرواتب داخل حسابات المستفيدين المستحقين للدعم داخلها، وإذا واجهت أحد المشاكل في عدم نزول الراتب في حسابك يجب أن تقوم بالتواصل مع الدعم الفني حتى تتمكن من الحصول على حقك إذا كانت حالتك الاجتماعية متوافقة مع شروط الضمان.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الآن أن تقوم بالتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء بكل سهولة، وهذا سيتم عن طريق قنوات الاتصال التالية:

إرسال بريد إلكتروني عبر [email protected]

الاتصال على الرقم المجاني الموحد 19911.

التواصل مع خدمة العملاء عبر رقم 920020301.

إرسال رسالة بريدية إلى الوزارة عن طريق رقم 12484 والرمز البريدي الذي يجب عليك أن تقوم بتدوينه 11157.

تنويه: يجب عليك أن تعرف أن مواعيد التواصل مع خدمة العملاء محدودة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا، مع مراعاة العطلات الرسمية.