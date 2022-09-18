نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن 1444 للمستفيدين بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح برنامج حساب المواطن كيفية الطعن في عدم الأهلية بسبب ملكية عقار مؤجر. يجب على المستفيدين الذين تم استبعادهم لهذا السبب تحديث بياناتهم على منصة إيجار سيكون لديك بعد ذلك 90 يومًا من تاريخ الأهلية لتقديم اعتراض، وتحميل الوثائق التي تثبت أنك لا تملك العقار، حيث يقوم البرنامج بدوره بالدراسة على كافة الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين أو المستفيدين والقيام بالرد عليها في حالة قبول أو رفض طلبك، هذا وأن حساب المواطن يعد من أهم البرامج التي تقوم بدعم شريحة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بما يوفر لهم الدعم المالي والانساني الذين يبحثون عنه، كما أن البرنامج له دور كبير في تنمية الاقتصاد السعودي نظرًا للخطط التنموية التي تقوم بالعمل بها المملكة العربية السعودية لما لها من دور كبير على المستوى المحلي والعالمي.

طريقة الاعتراض على دعم حساب المواطن

يمكن تقديم الاستئنافات ضد عدم الأهلية بسبب ملكية العقارات المؤجرة باتباع الخطوات أدناه بعد تحديث البيانات في منصة ايجار وفقًا للخطوات التالي:-

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عن طريق إدخال تفاصيل المستلم.

انقر فوق “أهلية الدراسة” لقراءة أسباب عدم الأهلية.

انقر فوق حقل النزاع وأدخل المعلومات المطلوبة.

قم بتحميل المستندات التي تثبت أنك لست مالك العقار وانقر على “تطبيق”.

مدة الرد على اعتراض حساب المواطن

بمجرد تقديم شكوى، سيقوم برنامج حساب المواطن، جنبًا إلى جنب مع مختلف الوكالات الحكومية، بمراجعة البيانات والوثائق التي أضافها المستفيد للتأكد من أنها مؤهلة للحصول على كشوف رواتب الحساب المدني سوف تستغرق فترة الاعتراض من 1 إلى 3 أشهر، وإذا أثبتت المساعدة أنها مؤهلة، سيقبل البرنامج طلب التحدي وسيحصل المستفيد على راتب حساب المواطن بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، فضلاً عن أن برنامج حساب المواطن له دور كبير في دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم، والذي يكون من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لحساب المواطن، كما أن البرنامج قد وفر بعض الخدمات التي تسهل عليهم الحصول على الدعم.

رقم اعتراض حساب المواطن

يدعم برنامج حسابات المواطنين المستفيدين على مدار اليوم من خلال عدة قنوات اتصال لتقديم الاعتراضات والتعرف على حقوقهم ورفع المظالم التي يواجهونها أثناء دفع أجورهم المخصصة من البرنامج وسائل الاتصال التالية: