نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة..بدأ تقديم برنامج فني رعاية مرضى 2022 “رجال/ نساء” الشروط والمستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الشباب والفتيات في المملكة عن موعد وشروط تقديم برنامج فني رعاية مرضى 2022/1444، التي أعلنت عنه وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقالت الوزارة أن البرنامج منتهي بالتوظيف لمن يجتاز البرنامج بنجاح، وحددت الوزارة الشروط العامة للتسجيل في البرنامج تعمل الحكومة السعودية على توفير فرص العمل للشباب الجاد في العمل، وكانت قد أعلنت عن وظائف مدرسة جامعة الملك فهد للبترول أيضاً عن توافر عدد من الوظائف لعدة تخصصات ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط التسجيل على وظائف وزارة الصحة وكافة التفاصيل التي تبحثون عنها.

نبذة مختصرة عن برنامج فني رعاية مرضى

هو برنامج تهدف وزارة الصحة من خلاله على تدريب كوادر للعمل في الوزارة كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، من خلال البرنامج الذي يذودهم بالمهارات الأساسية المطلوبة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المنومين، وفيما يلي الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل في البرنامج ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.

رابط تقديم برنامج فني رعاية مرضى 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ha.edu.sa. النقر على تسجيل الدخول. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول. تسجيل أسم البرنامج ورقم الدفعة والتصنيف وتاريخ البرنامج ومدته وكافة البيانات المطلوبة. التأكد من صحة ودقة البيانات ثم أنقر تأكيد البيانات وأرسل الطلب.

الشروط العامة للتقديم

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية عدة ضوابط وشروط للتقديم في برنامج فني رعاية مرضى وهي كما يلي.

يشترط أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية. الحصول على الشهادة المطلوبة وهي درجة البكالوريوس في التخصصات التالية ” أحياء، أحياء دقيقة/ تقنية حيوية/ فيزياء/ كيمياء/ كيمياء حيوية”. يجب أن يكون المتقدم متفرغ تفرغ كامل للوظيفة ولا يعمل في أي وظيفة أخرى. الحصول على شهادة لغة إنجليزية في آبلتس “ielts” 3.5. أو كفاية اللغة الإنجليزية “step” 52. إجتياز كافة المقابلات والاختبارات التي تضعها لجنة القبول. في حالة أنم كانت الشهادة من خارج المملكة يشترط معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

ضوابط ومعايير المفاضلة بين المتقدمين

وضعت وزارة الصحة ضوابط لقبول المتقدمين من الجنسين حتى تكون هناك شفافية في عملية الاختيار من أهمها.

درجة اللغة الانجليزية سوف تكون عامل هام في أختيار المقبولين. في حالة أن تساوى أكثر من متقدم في درجة اللغة يتم المفاضلة بينهم عن طريق المعدل التراكمي.

موعد التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى 1444

يبدأ التسجيل من اليوم الأحد الموافق 2022/09/18 ويستمر الربط متاح حتى يوم الخميس الموافق 2022/10/06 القادم.

المستندات المطلوبة لتقديم برنامج فني رعاية مرضى