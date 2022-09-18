نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في برنامج فني رعاية مرضي 1444 الأكاديمية الصحية بدأ التسجيل ha.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم في برنامج فني رعاية مرضي 1444، أعلنت الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة عن انطلاق التسجيل على برنامج فني رعاية مرضي لعام 1444، والمنتهي بالتوظيف للرجال والنساء ممن يجتازوا التدريب، وحددت الهيئة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، على أن يكون التقديم إلكترونياً خلال المدة من الأحد الموافق 18/9/2022، وحتي الخميس الموافق 6/10/2022، وشددت الهيئة على ضرورة ملء البيانات كاملة وصحيحة مع إرفاق المستندات المطلوبة، حتي لا يتم الاستبعاد من القبول على البرنامج، وإليكم تفاصيل الموضوع عبر السطور التالية فتابعونا.

رابط التسجيل في برنامج فني رعاية مرضي 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “ha.edu.sa“.

الإطلاع على الشروط والتخصصات المطلوبة.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية. حاصل/ة على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية “تقنية حيوية، أحياء، فيزياء، أحياء دقيقة، كيمياء، كيمياء حيوية”. لا يكون على رأس العمل. شهادة اللغة الإنجليزية في أحد الاختبارات التالية “آليتس IELTS 3.5، كفايات اللغة الإنجليزية STEP بدرجة 52”. الالتزام بمدة التدريب المحددة.

المستندات المطلوبة

شهادة البكالوريوس موضح بها رقم الهوية للمتقدم.

في حال حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم.

تقديم السجل الأكاديمي موضح به المعدل التراكمي مع شهادة المعادلة.

في حال عدم بيان المعدل التراكمي في الشهادة يتم تقديم السجل الأكاديمي فقط.

صورة من شهادة اختبار اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المذكورة سابقاً.

تقديم ما يثبت حصول المتقدم على شهادته في حال عدم وجود رقم الهوية على الشهادة.

برنامج فني رعاية مرضي

هو أحد أهم البرامج التي تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويكون الهدف منه توفير مساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، وذلك لرعاية المرضي بمختلف المؤسسات الصحية والطبية، بعد اكتساب العديد من المهارات الخاصة بذلك خلال برنامج التدريب، ويؤهل البرنامج المجتازين له العمل ضمن المنظومة الصحية.

وزارة الصحة السعودية

تهتم وزارة الصحة السعودية بتوفير وظائف للسعوديين مع رفع كفاءة العاملين لديها، لتقديم الخدمة بكفاءة عاليه دون تقصير.

وخلال الفترة الأخيرة أعلنت الوزارة عن التقديم على وظائف وزارة الصحة، سواء إدارية أو تقنية وغيرها.

كما تتعاون الوزارة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تقديم العديد من البرامج منها “برنامج فني مسعف، برنامج الطب الاتصالي لرعاية المرضي عن بُعد”.