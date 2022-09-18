نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية ونهاية إجازة اليوم الوطني لعام 1444 في القطاعي العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة القطاع الخاص لليوم الوطني الـ 92 احتفالاً بذكرى اليوم الوطني السعودي، يعد هذا اليوم من أهم المناسبات الوطنية فى المملكة العربية السعودية،تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، هو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الأمر الملكي (رقم 2716 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1351 هـ) بنقل منطقتي الحجاز ونجد وملحقاتهما للمملكة العربية السعودية منذ الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1923، يعد هذا اليوم من أهم المناسبات الوطنية فى المملكة العربية السعودية،ستناول كافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

موعد إجازة القطاع الخاص لليوم الوطني

يبدأ موعد إجازة العيد الوطني السعودي للقطاع الخاص يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22 سبتمبر 2022 الموافق الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر صفر 1444 هـ وحتى تاريخ المملكة العربية السعودية اليوم الوطني يوم الجمعة، شوارع المملكة تتزين بالأعلام احتفالاً باليوم الوطني السعودي، مع إطلاق العروض والخصومات من قبل المحلات التجارية على جميع السلع والخدمات،بينما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن عطلة اليوم الوطني السعودي لجميع المدارس الحكومية والخاصة تبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر 2022 إلى السبت 24 سبتمبر 2022 م، لم يتبقى سوا أيام بسيطة ويبدأ الاحتفال باليوم الوطني الحدث العظيم الذي ينتظره ملايين السعوديين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، هذا وأن هذا اليوم يعد من أهم الايام التاريخية التي تمر على المملكة العربية السعودية لتكون الداعم الاساسي في نقل التاريخ الاسلامية والثقافي الذي ما زال عانق في قلوب الكثير من المواطنين، كما أن لهذا اليوم دورًا كبير في الارتقاء الكامل بالمملكة العربية السعودية من خلال التعاون التجاري الذي يتم بينها وبين الدول.

ما اهميه الشعار الوطنى السعودى

تواصل المملكة العربية السعودية التأكيد في كل عام على أن شعار اليوم الوطني السعودي من الأمور المهمة التي تثبت قيمة وقيمة هذه البلاد بين مواطنيها،حيث يعبر الشعار وهو “هي لنا دار” أن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها لكل من يفخر بها ويعتز بمولدها على أراضيها، يساعد في رفع أعلامها في المحافل الدولية، حتى هؤلاءالذين لا يكتفون بالعيش على أراضيها، فهي موطن للجميع، تحتضن أهلها بالحب والاعتزاز، فضلاً عن أن في هذا اليوم يقوم الكثير من الاحتفالات والندوات التثقيفية التي تعيد أمجاد المملكة والعودة إلى تاريخها العظيم التي ما زال عالق في عقول الجميع.

حفلات اليوم الوطني السعودي لأول مرة في مدن المملكة

هناك بعض الاحتفالات باليوم الوطني والتي منها الاتي:-

يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: حفل مودي الشمراني بالجبيل. يوم الخميس 22 سبتمبر حفل السلطان خليفة بالجبيل. الخميس 22 سبتمبر: حفلة ماجد المهندس في القصيم. الجمعة 23 سبتمبر 2022: حفل رابح صقر بالأحساء. الجمعة 23 سبتمبر 2022: حفلة شما حمدان في الجبيل. السبت 24 سبتمبر 2022: حفل بابها محمد عبده. السبت 24 سبتمبر 2022: حفلة أنغام وأحمد سعد في جدة. السبت 24 سبتمبر 2022: حفل خديجة معاذ بالجبيل.

عروض اليوم الوطني

بمناسبة العيد الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، تقدم شركة الراجحي الجوية كوبون خصم خاص في غضون ذلك، تحتفل شرم الشيخ باحتفالات اليوم الوطني، وقم بشراء تذكرة ذهاب فقط من جدة إلى شرم الشيخ واستمتع برحلة حصرية لمدة 4 أيام و 3 ليالي في فندق 5 نجوم مقابل 3250 راند سعودي يشمل هذا العرض الرحلات الجوية، والانتقالات من المطار، والفطور، والغداء، والعشاء، لذلك ستبدأ رحلتك في 21 سبتمبر 2022 م وتعود في 24 سبتمبر 2022 م.

رسومات هي لنا دار

لا تكتمل الأجواء الاحتفالية باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية دون تصميم شعار لهذا اليوم، فقم بتصميم شعار لليوم الوطني 91 بكل سهولة من خلال البدء في إنشاء تصميم شعار يأخذ هويته يمكن أن يكون الهوية الرسمية التي تحتها الأنشطة والسحوبات تبدأ الإدخالات لهذا الشعار الاحتفالي واحتفالاً بهذه المناسبة الخالدة، يرسم البعض صوراً تحتوي على شعار “هي لنا دار”.