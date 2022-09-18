نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الدراسة في السعودية !! .. بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة هذا القرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن حقيقة تعليق الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية فيها، وهو ما سنوضح أبرز التفاصيل حوله، ومدى صحة تلك الأنباء التي تتردد، والتي قد صدر بشأنها البيان الرسمي، الذي قد أصدرته التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة هذا القرار

لم يرد عن الوزارة أي بيان رسمي يفيد بتعليق الدراسة، وقد أوضحت الجهات المعنية بالوزارة أن الدراسة لم يتم تعليقها، وقد نفت التعليم نفي تام صدور أي قرار رسمي يتعلق بهذا الأمر، وقد أوضحت في هذا الصدد وبشكل مباشر أن الدراسة لن يتم تأجيلها.

حقيقة انتشار جدري القرود وتعليق الدراسة بسببها

جاء البيان الرسمي من قبل التعليم بالمملكة العربية السعودية، والذي يتعلق بظهور الإصابة الأولى بجدري القرود بين طلاب المدارس، وقد تم النفي من قبل التعليم لأي تأجيل في الدراسة بسبب ظهور تلك الحالة، ولم تأخذ الوزارة أي قرار بشأن التأجيل للدراسة خلال تلك الفترة الراهنة، وحال اتخاذ أي قرار فسيكون من قبل اللجنة المختصة بإدارة الأزمات، وذلك حال ظهور أي تطورات، أو ظروف قد تكون مستدعية لتأجيل الدراسة على مستوى مختلف مؤسسات ومحافظات المملكة العربية السعودية.

أضافت الوزارة في بيانها تصريح تم توجيهه للطلاب ولأولياء الأمور يتعلق بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير موثوقة، قد تكون مستهدفة لإثارة البلبلة، مع عدم السماع لأي أخبار و شائعات تتعلق بتحويل الدراسة لنظام التدريس أون لاين، وقد تم التشديد من قبل الوزارة على أنه لا بد من الاستماع فقط لكل الأخبار الرسمية التي تصدر عن بيانات وزارة التعليم.

أبرز التفاصيل حول انتشار جدري القرود

وفي ذات السياق وبعد أن تم توضيح حقيقة التأجيل للدراسة، أكد المتحدث عن وزارة الصحة أن الفيروس المستجد جدري القرود لا ينتشر إلا بالالتصاق، والاختلاط بشكل مباشر، وكذلك الملامسة المباشرة مع الشخص حامل الفيروس المسبب للمرض، وقد أكد أن المعدلات الخاصة بالإصابة والانتشار للمرض تعد قليلة للغاية.