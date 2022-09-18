نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاع العام والخاص وللبنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 حيث انه من المقرر أن يتم إقامة الكثير من الفعاليات والاحتفالات في هذا الشهر، هو ذكرى اتحاد الشعب السعودي وإقامة المملكة تحت ظل حكم واحد، حيث قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن في 23 سبتمبر 1932 بتوحيد المملكة والتي كانت تسمى من قبل باسم الحجاز، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 وذلك لكل من القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك البنوك في هذا المقال سوف نوضح إليكم موعد اجازة اليوم الوطني.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جعل يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر سبتمبر اجازة، حيث أن يوم 23 من شهر سبتمبر يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، على أن تستمر مدة الاجازه حتى يوم السبت الموافق 24 من سبتمبر، ويتم البدء بممارسة الأعمال يوم الأحد 25 سبتمبر.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص والبنوك

تبدأ البنوك في الإجازة من يوم 23 سبتمبر والعودة يوم 25 سبتمبر وهو يوم الأحد، حيث لم تقدم الوزارة اجازة للبنوك والقطاع الخاص مثل ما حدث مع القطاع العام، وبالتالي تبدأ الاجازة الرسمية المعتادة من يوم الجمعة والعودة للعمل مرة أخرى يوم الأحد.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

في اليوم الوطني السعودي تبدأ المملكة العربية السعودية بالاحتفال بهذا اليوم السعيد وهو يوم توحيد المملكة، فيتم عمل الكثير من العروض والتخفيضات من قبل الكثير من المؤسسات والشركات وكذلك المكاتب والهايبرات الكبيرة وأيضا تقام الكثير من الحفلات ويتم تزيين الشوارع بالأعلام والإنارة الخضراء التي تمثل علم المملك، و يتم تزيين الأماكن بالكثير من الورود ويتم تقديم العروض على الاحتفالات والأغاني الوطنية، وأيضا مسيرات بالسيارات في الشوارع في كافه المملكة.

ومن أهم الأماكن التي تقدم العروض والتخفيضات هم” عروض العربية للعود، عروض جرير، عروض المنيع لليوم الوطني، وكذلك عروض هايبر بندة وغيرها، والكثير من العروض على السيارات المختلفة، والعروض على الأجهزة الكهربائية والموبايلات، أيضاً يوجد عروض على تذاكر الطيران”.