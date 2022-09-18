نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، عن إدراج السعوديين العاطلين عن العمل وأهليتهم للحصول على أجور الضمان الاجتماعي بشروط الاستحقاق، المعلن عنها رسميًا على موقع تويتر من خلال برنامج الضمان المطور، فضلاً عن أن البرنامج يعد من أهم البرامج التي تدعم شريحة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، هذا وأن برنامج الضمان الاجتماعي يوفر كافة الخدمات الالكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل استحقاق الدعم المقدم إليهم والتي يكون بشكل شهري لكافة المتقدمين الى البرنامج، كما أنه له دور كبير في تنمية الاقتصاد السعودي ودعمه من الناحية الاقتصادية.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

في نفس السياق المذكور أعلاه، وتماشياً مع ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، للتسجيل في برنامج التأمين المطور لعام 2022-2023، يجب استيفاء الشروط التالية:

بادئ ذي بدء، يجب أن يكون المواطنون الذين يطلبون المساعدة من أصل سعودي ومن أصل سعودي.

يجب على المتقدمين للحصول على معاش ضمان التنمية أن يكونوا مقيمين دائمين في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للأرامل والمطلقات غير السعوديات اللواتي يعولن أطفالاً سعوديين الحصول على المساعدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء غير السعوديات اللائي يتزوجن من مواطنين سعوديين مؤهلات للحصول على الجنسية.

أيضًا، يجب ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 1،100 ريال سعودي لكل عائل و 550 ريال سعودي للفرد.

كما يشترط أن مقدم الطلب للحصول على دعم الضمان المطور ليس مقيمًا في دار لرعاية المسنين في المملكة ولا مقيمًا في مركز تمريض في المملكة العربية السعودية.

كما يستثني المعوقين والأرامل والأيتام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يمتلكون عقارات أو لديهم خبرة في المبيعات في المشاريع غير مؤهلين للحصول على الدعم.

تنطبق الأهلية للحصول على مساعدة الحماية المتقدمة أيضًا على الأسر التي يكون معيلها غائبًا أو مفقودًا، أو التي يعتمد معيلها على المخدرات.

بعد كل شيء، فإن الأمر يستحق دفع معاش تقاعدي مضمون مقدمًا للأيتام من كلا الجنسين، غير الوالدين أو غير الوالدين، والآباء غير المعروفين.

روابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

بالإضافة إلى ما سبق، أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تمديد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي حتى 5 الأحد 1444 هـ الربيعاني 5، الموافق 30 أكتوبر 2022، اتبع الخطوات التالية: