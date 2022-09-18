نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الإقامة، هي من اهم الخدمات التي دائما ما يبحث عنها المقيم في المملكة العربية السعودية، وهى تشغل بال الكثيرين من الوافدين إلى المملكة حيث يبحثون عن صلاحية الإقامة، للتمكن من معرفة انتهاء صلاحية الإقامة وعدم وقوعهم في مشاكل قانونيه، والإسراع في الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وموعد تجديدها لذالك من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على كيفية استعلام عن صلاحية الإقامة.

يقدم موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية، عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة حيث يقدم اكثر من مائة وستون خدمه إلكترونية لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، التي تعتبر من اهم الخدمات الموجودة على منصة ابشر الإلكترونية.

استعلام عن صلاحية الإقامة

وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمات عديده ومنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للمقيمين والوافدين لديها، عن طريق موقع ابشر وزارة الداخلية الإلكتروني، وكما وضحنا أن بها العديد من الخدمات الهامة لكل من الوافدين والمواطنين السعوديين، وكان في الماضي يضطر الأشخاص إلى الذهاب إلى مقرات الوزارة، من اجل الاستعلام عن الخدمات المقدمة، ولكن الآن يستطيع أي شخص الاستعلام عن أي خدمه، من خلال الدخول على منصة ابشر الجوازات، والاستفادة بالخدمة دون الذهاب إلى أي مكان .

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

أولا عليك الدخول على موقع ابشر الإلكتروني،

ثم الدخول على ابشر الجوازات السعودية.

ثم الاستعلام عن اقامة عامل وافد برقم الإقامة الخاص بالعامل.

سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام عن الإقامة.

ويمكن من خلال موقع ابشر وزارة الداخلية، دفع رسوم تجديد الإقامة الخاص بك وليس عليك الذهاب إلى مقر الوزارة للتجديد أو دفع الرسوم، ولكن من خلال منصة ابشر يمكنك فعل هذا بمنتهى السهولة.

خطوات تجديد الإقامة 1444

هناك مجموعه من الخطوات التي يجب أن تتبع من اجل تجديد صلاحية الإقامة من خلال موقع ابشر وهو كالتالي.

الانتقال بشكل مباشر إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية اعلي المقالة.

بعد ذلك أنقر على أفراد ثم أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

أكتب رمز التحقق ثم سجل دخول ثم أنقر على الخدمات الإلكترونية.

اختر خانة خدمات المكفولين ثم أضغط على تجديد الإقامة.

اقرأ التعليمات ثم أنقر على التالي ثم اختر العامل الذي تود تجديد إقامته.

بعد ذلك حدد المُدة وتأكد من صحة البيانات ثم أضغط على تجديد.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها موقع ابشر الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، هي خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة والتي تعتبر خدمه هامه لكل من الوافدين والكفلاء في المملكة، ويتم الاستعلام عن من خلال الدخول على موقع ابشر مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده

عليك أولا الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية.

قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بالعامل الوافد.

قم بكتابة رقم التأشيرة والجواز الخاص بك.

انقر على كلمة بحث، وبعدها سوف تظهر لك كل المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

موقع ابشر الإلكتروني

يعتبر موقع ابشر الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية السعودية، هو من اهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم خدمات عديده لكل من المواطنين والوافدين أيضا، بشكل إلكتروني بسيط دون الذهاب إلى الجهات المعنية، ومنها الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، والاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة، وغيرها من الخدمات الأخري.