نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جوية وبحرية للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار “هي لنا دار” في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جوية وبحرية في احتفالات اليوم الوطني حيث كشف الشيخ تركي بن عبد المحسن آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق برنامج فعاليات وأنشطة اليوم الوطني تحت شعار “هي لنا دار”، وسوف تستمر الفعاليات 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري، وفي مقدمة تلك الاحتفالات العروس البحرية والعروض الجوية والتي يقوم بتأديتها القطاعات العسكرية والمدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق، من خلال أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، تحت شعار “تحية وطن”، لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي، وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى عشرة أيام عروضًا جوية بطائرات “تايفون”، و “ف – 15 إس”، و “تورنيدو”، و “ف – 15 سي” في 14 مدينة.

عروض جوية وبحرية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي عروض طيران بمناسبة اليوم الوطني، كما تشارك القوات البحرية في المملكة العربية السعودية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي بمسيرة وطنية تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، إضافة إلى استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، إضافة إلى استعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، واستعراض جوي بالطائرات العمودية، بينما تشارك وزارة الداخلية السعودية في احتفالات اليوم الوطني بمشاركة نوعية تصنع تجربة ثرية للزوار تحت عنوان (فعاليات عز الوطن)، ستضم مسرحًا افتراضيًا للعمليات بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية،وبعض العروض الموسيقية الحية التي تقدمها الفرقة الموسيقية العسكرية للوزارة، إضافة إلى أنشطة ترفيهية متنوعة لجميع الفئات العمرية، كما سيتم انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة في الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض ومدينة جدة، لتشكل موكبًا وطنيًا مهيبًا يشارك المواطنين فرحهم، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي السعودي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي.

الهيئة العامة للترفية تعلن عن عروض السيرك المميزة

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من خلال المقال يمكنك التعرف علي عروض اليوم الوطني للمطاعم، وقد أشارت الهيئة العامة للترفية إلي أنه يمكن للمواطنين لاطلاع على دليل الفعاليات والأنشطة الترفيهية لليوم الوطني 92 في مختلف مناطق المملكة من خلال الرابط: https://bit.ly/3Sge5Il، أما عن عروض السيرك فسوف يقدم سيرك ( دو سوليه) عرض مميز ومن أضخك العروض العالمية المصممة خصيصاً للاحتفال باليوم الوطني والذي يقام على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، تحت عنوان: “ثروة وطن”، على مدى 4 أيام متتالية، في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، كما سيقام في 13 منطقة مختلفة بالمملكة مهرجانات تحتفل بتاريخ المملكة وتراثها الوطني الأصيل، وتضم تلك المهرجانات منصات تفاعلية للعروض مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة، وسيتم إطلاقها في الحدائق والمتنزهات العامة، وتضم عشرات الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والعروض التراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى بعض العروض والألعاب النارية الضخمة التي ستزين سماء 18 مدينة في مختلف مدن ومناطق المملكة.