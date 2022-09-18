بمبالغ مالية كبيرة تمويل سيارتك بدون كفيل وبالتقسيط الميسر علي دفعات

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عمر شويل - جدة بمبالغ مالية كبيرة تمويل سيارتك بدون كفيل ، برنامج تمويلي سهل وميسر متاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، والذي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام وتقسيط مبلغ علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، حيث يعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد أهم البرامج التى تقدمها شركة مرابحة مرنة للتمويل للأفراد داخل المملكة .

برنامج التمويل التأجيرى المنتهى بالتمليك من شركة مرابحة مرنة للتمويل

شركة مرابحة مرنة للتمويل أحد أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والتى تقدم مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة والمتنوعة لقطاع الأفراد بالإضافة إلى برامج تمويلية أخرى لقطاع الأعمال أيضاً بالمملكة ، وقد جاء برنامج التمويل التأجيرى المنتهى بالتمليك كواحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة للتمويل ، حيث تتيح الشركة للعميل إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في شراء سيارة الأحلام أو أى سلعة تأجيرية أخرى مثل الآلات والمعدات لأصحاب المنشآت في المملكة ، حيث توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل هذا البرنامج التمويلي من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء بالمملكة.

أهم مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل

توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مبلغ تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تصل قيمته حتى 250 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

هذا البرنامج التمويلي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

مدة استحقاق مبلغ تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

برنامج تمويل السيارات متاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية بإجراءات سريعة وسهلة .

تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل لطالب التمويل إمكانية شراء السيارة التي يحتاج إليها من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة