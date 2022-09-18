نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444 برقم الهوية عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444، آلاف المواطنين يتساءلون الآن عن رابط وكيفية استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444، وعن الشروط الأساسية التي يجب توافرها لكي يتمكنوا من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، إذ يُعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أهم و أبزر الأنظمة التكافلية التي تُقدمها الحكومة السعودية من خلال تقديم الدعم المالي للمستحقين، كما يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أهم الطرق المستخدمة حاليا في مساعدة المواطنين العاطلين عن العمل والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في اطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة ميسرة و كريمة للمواطنين المقيمين على أراضيها.
استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق اعلان رسمي عن تفعيل رابط لـ استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث يمكن للمواطنين المستحقين والأسر الفقيرة التي تحتاج إلى دعم مادي من التسجيل في البرنامج للحصول على مبلغ نقدي بشكل شهري يتم ايداعه عبر حسابات المستفيدين بالبنوك الحكومية.
خطوات استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444
كانت قد اعلنت الإدارة العامة الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور عن المراحل الاساسية التي يتوجب أن يمر بها المواطنين الراغبين في الانضمام لبرنامج الضمان المطور، للدعم والاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تكرر السؤال عن خطوات استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444،ويمكن التسجيل والاستعلام من خلال المنصة الالكترونية للضمان المطور عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولًا بادر بالدخول الى الصفحة الرئيسية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور والضغط على كلمة “تسجيل جديد”.
- كما يمكن تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بعد ادخال البيانات عن طريق منصة أبشر للمستفيد.
- بعد ذلك يجب كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم إنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- يقوم المواطن بعد ذلك بإدخال رمز التحقق بالمربع الظاهر، ثم الضغط فوق الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم النقر على أيقونة “تسجيل”.
- ومن ثم كتابة الرمز المرسل عبر الهاتف الجوال والنقر على “توثيق”.
- يتم تسجيل الدخول عبر المنصة، بكتابة كلمة المرور ورقم الهوية ومن ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- الضغط على أيقونة الذهاب إلى الملف الموحد، و تعبئة المعلومات الشخصية الخاصة بصاحب الطلب.
- كما يجي إدخال بيانات السكن المسجلة بالسجل المدني.
- تعبئة الدخل الشهري لرب الأسرة والحد الأدنى لدخل كل فرد من أفراد الأسرة.
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