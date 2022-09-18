عاجل موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 هل سيكون قبل المولد النبوي استعلم من sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة عاجل موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 نقدمه لكم، حيث يتساءل الكثير من الأشخاص المقدمون على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 وعن موعد نزوله، وهل سيكون موعد نزوله قبل المولد النبوي الشريف أم بعد ذلك، فتصدر محرك البحث جوجل البحث عن موعد نزوله، حيث يعتبر معاش الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم المساعدات المالية التي يحصل عليها الآلاف الأسر في المملكة السعودية والتي تضمن حصولهم على معيشة كريمة نتيجة عدم وجود دخل ثابت لكل تلك الأسر، ولذلك حرصنا على توضيح موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 خلال الشهر الجاري.
عاجل موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444
بما أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد قامت الوزارة بالتأكيد داخل المملكة العربية السعودية أن الأشخاص المستحقون بمعاش الضمان الاجتماعي سوف يحصلون على ما يستحقونه في بداية شهر أكتوبر المقبل لعام 2022 كالمعتاد أن معاش الضمان الاجتماعي يتم نزوله في بداية كل شهر ميلادي ويتمكن المستحق من الحصول عليه من أي حساب بنكي خاص به، وتساءل الكثير من الأشخاص عن هل سيكون موعد نزوله قبل المولد النبوي الشريف أم بعده فكانت الإجابة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه بأنه سوف يكون قبل المولد النبوي الشريف وقامت بتهنئة الشعب السعودي بهذه المناسبة.
قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحق
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مبلغ لكل فرد من الأشخاص المستحقين لهذا النوع من الدعم والذي تمثل في ما يلي:-
- حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل فرد من الأشخاص المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي 1000 ريال سعودي يحصل عليه في بداية كل شهر ميلادي.
- كان الأمر بالنسبة للأسرة المكونة من شخصين مختلف عن الأسرة المكونة من شخص واحد والتي سبق ذكرها، فكانت تحصل على 2750 ريال سعودي من قبل وزارة الموارد البشرية.
- ولقد كان الأمر مختلفاً أيضاً بالنسبة للأسرة التي تتكون من ثلاثة أشخاص فكان يزيد راتب الضمان الاجتماعي المطور لها عما سبق من الأسرة المكونة من فرد واحد والمكونة من فردين وكان يصل إلى 3140 ريال سعودي.
- أما عن الأسرة التي كانت تتكون من أربعة أفراد فيصل راتب الضمان الاجتماعي لها إلى 3710 ريال سعودي، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة عدد أفراد الأسرة.
- أما عن قيمة راتب الضمان الاجتماعي بالنسبة للأسرة التي تتكون من خمس أشخاص تصل إلى 4280 ريال سعودي، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة عدد أفرادها.
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