نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي لعملائه من سداد القروض وباقي الأقساط بأمر من الملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص مصرف الراجحي الإسلامي الموجود داخل المملكة العربية السعودية على تقديم أحدث وأشمل وأفضل الخدمات لكافة العملاء والمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم تلك الخدمات إعفاء مصرف الراجحي التي تعد ميزة تمنح لكافة العملاء المستوفي بهم الشروط، حيث تم منع إجراء أي خصومات يدوية من العملاء، كما يمتاز التعامل مع البنك بأنه لا يشترط وجود كفيل أو تحويل راتب.

إعفاء مصرف الراجحي الإسلامي ١٤٤٤

أعلن مصرف الراجحي عن تفعيل ميزة إعفاء كافة عملاء المصرف من دفع مصاريف بطاقة الصرافة وذلك في كافة فروع البنك المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية،، فقد جاءت تلك الخطوة بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعد مطالبة المواطنين المتعثرين في السداد للإلغاء القساط المتبقية عبر خدمات الديوان الملكي السعودي، وذلك عند القيام بتحديث البطاقة أو بدل فاقد وتعد تلك الميزة من أحدث الخدمات المقدمة للعملاء إلى جانب أنواع التمويلات المختلفة التي تتفق جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، فا هناك شروط الحصول على إعفاء مصرف الراجحي الإسلامي ١٤٤٤ التي سبق تحديدها حتى يتم الموافقة على طلب العميل الخاص بإعفاء مصرف الراجحي، وتلك الشروط تتمثل في:

تعرض أحد عملاء البنك إلى حادث أو إصابة أدت إلى عجز دائم يتسبب في الامتناع أو عدم القدرة على ممارسة العمل مجددًا، حيث يتم تقديم المستندات الطبية التي تؤكد ذلك.

وفاة العميل وفي تلك الأثناء يتم إعفاء أهله من سداد رسوم تجديد أو فقد البطاقة المصرفية.

خطوات الحصول على إعفاء مصرف الراجحي الإسلامي ١٤٤٤

للحصول على إعفاء مصرف الراجحي الإسلامي من خلال عدة خطوات مبسطة، يتم اتباع النقاط التالية: