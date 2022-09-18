نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن مستشفى قوى الأمن ، من خلال الموقع الإليكتروني الرسمي، عن توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات، للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، ومنذ الإعلان مستشفى قوى الأمن عن الوظائف وازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عن الوظائف المعلنة ورابط التقديم والاشتراطات المطلوبة. وفي إطار ذلك وعبر موقع ثقفني نقدم كافة تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن ورابط التقديم، على النحو التالي:-

وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض

مدرس التمريض الإكلينيكي ، يشترط بكالوريوس في التمريض من جامعة معترف بها، وأن يكون حاصل على رخصة مهنية سارية من الهيئة السعودية، كما يفضل الدراسات العليا في تعليم التمريض، وخبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات. وللسعوديين خبرة تقدمية لا تقل عن 4 سنوات.

، يشترط بكالوريوس في التمريض من جامعة معترف بها، وأن يكون حاصل على رخصة مهنية سارية من الهيئة السعودية، كما يفضل الدراسات العليا في تعليم التمريض، وخبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات. وللسعوديين خبرة تقدمية لا تقل عن 4 سنوات. مثقف ممرض السكري ، ويشترط بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة معترف بها، كما يشترط الحصول على رخصة تمريض سارية المفعول من بلد المنشأ، وكذلك تسجيل ساري المفعول بالهيئة السعودية. خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، وللسعوديين لا تقل عن 3 سنوات من الخبرة السريرية.

، ويشترط بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة معترف بها، كما يشترط الحصول على رخصة تمريض سارية المفعول من بلد المنشأ، وكذلك تسجيل ساري المفعول بالهيئة السعودية. خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، وللسعوديين لا تقل عن 3 سنوات من الخبرة السريرية. مسجل الأمراض الجلدية بقسم طب الأسرة والمجتمع، أن يكون حاصل على شهادة الطب MBBS من كلية طب معترف بها، أن يكون حاصل على تخصص فرعي، أو زمالة مثل البورد السعودي أو البورد الأمريكي، أو ما يعادلها. كما يشترط رخصة طبية سارية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يشترط أن يتقن اللغة الإنجليزية والعربية وأن تتوافر به مهارات القيادة والتواصل الممتازة.

رابط التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن

وقد أوضحت مستشفى قوى الأمن أن التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها متاح حاليا، وذلك عبر الموقع الإليكتروني الرسمي للمستشفى بالرابط التالي ” وظائف مستشفى قوى الأمن “. كما يمكن من خلال هذا الرابط الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والمهارات والخبرة المطلوبة حسب كل وظيفة.

الشروط والخبرات المطلوبة في وظائف مستشفيي قوى الأمن