نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم للحصول على مساعدة إحسان ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة إحسان واحدة من أهم المنصات التي تقدم أعمال خيرية للمواطنين، فهي تقوم بمساعدة المحتاجين، وجمع التبرعات التي تستطيع بها سد الديون ومساعدة الأرامل والأيتام، ولذلك فقد قامت بوضع طريقة التقديم للحصول على مساعدة إحسان 1444، وسوف نعرض في هذا المقال كيفية التقديم للحصول على مساعدة إحسان.

طريقة التقديم للحصول على مساعدة إحسان ١٤٤٤

طريقة التقديم للحصول على المساعدة من منصة إحسان يكون إلكتروني، وفيما يلي خطوات التسجيل على المنصة وهي:

الذهاب إلى موقع إحسان الخيري.

في الصفحة الرئيسية أضغط أيقونة إنشاء حساب جديد كمستفيد.

سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل البيانات لإدخالها وهي ( الاسم الرباعي، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية، العنوان، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور).

يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

اذهب على زر استكمال الطلب.

ثم أكمل إدخال البيانات.

قم بالذهاب على زر التسجيل.

شروط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1444

حتى تستطيع الحصول على تبرع من المنصة إحسان لابد من توافر الشروط الآتية:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية .

كما يجب أن يكون المتقدم يمتلك رقم جوال.

أيضا يجب أن يكون المستفيد يقيم في السعودية بشكل دائم.

بينما لا يمكن تقديم طلب مساعدة من منصة إحسان من خارج المملكة.

كما يجب أن يكون للمستفيد بريد إلكتروني مفعل كي يتم طلب التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمتبرع 1444

لمن يرغب للتبرع عن طريق منصة إحسان لمساعدة المحتاجين ومحدودي الدخل والأسر المحتاجة والفقراء، سوف نقدم له طريقة التبرع كالأتي:

الدخول على موقع منصة إحسان الخيرية الإلكتروني.

الذهاب على تسجيل الدخول.

اكتب رقم الجوال وكلمة المرور في الخانة الخاصة بها.

أدخل رمز التحقق في المربع المخصص له.

قم بالضغط على خانة تسجيل الدخول.

سوف يظهر لك جميع المشاريع الخيرية الموجودة على منصة إحسان.

حدد الجهة التي ترغب التبرع لها.

أدخل مبلغ التبرع أسفل المشروع الذي تم اختياره.

املأ البيانات المطلوبة وهي ( رقم البطاقة، والاسم).

اذهب على دفع سوف يظهر لك إتمام التبرع.

سوف يرسل لك رسالة نصية بتأكيد الطلب وسحب المبلغ.

منصة إحسان الخيرية من أكبر وأشهر المنصات والجمعيات الإلكترونية الخيرية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها، من أجل العمل على توفير حياة كريمة لأغلب الأسر المحتاجة من السعوديين، كنا أنها تقدم الخدمات التي تساعد المواطنين السعوديين للتواصل مع الأسر المحتاجة من خلالها بطريقة مباشرة، كما أنها تعتبر من المنصات الحكومية التي تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الصناعي، لذا وضحنا طريقة التقديم للحصول على مساعدة إحسان ١٤٤٤.