نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [تمكين الضمان] عيادة التمكين TamKEEn توظيف وزارة العمل لمستفيدي الضمان My GoVE.SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمكين الضمان الاجتماعي المطور وهي مبادرة هامة واستراتيجية للتحول الوطني 2030 لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي يهدف لتوفير فرص وظيفية للقادرين على العمل من مستفيدي الضمان المطور الجديد في المؤسسات الخاصة، ويتم عمل هذا البرنامج وفق ألية خاصة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة العمل وأيضا منصة هدف لتدريب وتأهيل المواطنين.

تشغيل الشباب في برنامج تمكين

تهدف وزارة العمل إلى توفير فرص وظيفية مناسبة للشباب القادرين على العمل من مستفيدي روتب الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن رؤية المملكة الحديثة والمستقبلية والتي تهدف إلى اعتماد الشباب على قوة العمل والكسب أفضل من الاعتماد على الرواتب التي يحصلوا عليها من الوزارة، وتقوم الوزارة بتوفير حوافر خاصة لشركات القطاع الخاص ليتم توظيف الشباب فيها والقضاء على البطالة.

وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتطوير التعامل فيها مع كل من المواطنين من الشاب والقادرين على العمل وأيضا غير القادرين، وقامت كذلك بتضمين الموظفين في الضمان المطور والذين يكون الدخل الشهري لهم أقل من الحد المانع للراتب، كما شملت المطلقات والأرامل والمهجورات كذلك، وتقوم بتوفير العديد من البرامج الاجتماعية ليتم توفير حياة كريمة لهم.

ما هي برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من البرامج لمستفيدي الضمان والتي يكون منها:

تمكين الشباب من مستفيدي الضمان للعمل والحصول على وظائف بالمؤهلات والخبرات المختلفة.

تقوم الوزارة بتوفير العديد من المشروعات السكنية لمستفيدي الضمان بما يسمى بالإسكان التنموي.

يتم توفير أراضي مجانية أيضا مع عدد من المخططات السكنية بأسعار مخفضة.

تقوم الوزارة بتوفير التعليم المجاني وحجز سيارات المدارس مجانا لأبناء مستفيدي الضمان.

كما يقوم الملك سلمان سنويا بإيداع مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان في رمضان أو في الأعياد الخاصة.

كيف يستفيد مستفيدي الضمان من سوق العمل

يكون سوق العمل هو الطريقة الأفضل لكسب مبالغ مالية أكبر من رتب الضمان الاجتماعي، وتهدف الوزارة لعدم الاعتماد فقط على الراتب القليل والذي لا يبني مستقبل الشباب، ويتم بذلك تنمية الطاقة العاملة للمواطنين والشباب بالمملكة وتنشيط سوق العمل في العديد من التخصصات والمهن المتنوعة.

تويتر تمكين الضمان الاجتماعي

هل يستمر راتب الضمان بعد التوظيف في تمكين

أعلنت الوزارة أن راتب الضمان لا يستمر بعد التوظيف في المؤسسات في القطاع الخاص إلى الابد، حيث أعلنت أن الراتب يستمر لمدة عام واحد فقط ثم يتم بعدها إيقاف الراتب، ولا يتم الحصو عليه من جديد إلا إذا كان الشاب عاطل عن العمل أو لا يكفي الدخل الشهري له الحد المانع للضمان، وهو 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد.

ما هي الإدارات التابعين لبرنامج تمكين

الإدارة العامة للمعاشات والإعانات.

الإدارة العامة للتمكين.

الإدارة العامة للبرامج المساندة: المساعدات النقدية للحقيبة المدرسية – الزي المدرسي – سداد أجزاء من فواتير الكهرباء – تسديد رسوم

اختبارات قياس – برنامج الفرش والتأثيث.

الإدارة العامة للتدقيق والمراجعة والتي تراجع البيانات ويتم التأكد منها.

كيف اسجل في تمكين الضمان

يتم التسجيل في خدمات المعاش الضماني المنصة الوطنية الموحدة كما يجب أن يكون من قبل قام بالتسجيل برنامج mlsd.gov.sa/ar/tamkeen بوزارة العمل. ويتم تحديث بيانات الفرد بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم إحضار كافة الوثائق المطلوبة

الوثائق المطلوبة عند التقدم

يتم تعبئة استمارة التمكين

احضار صورة الهوية الوطنية.

صورة اخر مؤهل علمي

كما يتم تجهيز صورة اخر مؤهل علمي ان وجد

صورة المؤهلات الإضافية أن وجدت.