سيارة مستعملة للبيع بالسعودية بقسط شهري 600 ريال

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عمر شويل - جدة تم توفير كمية كبيرة من السيارات المستعملة داخل أسواق السيارات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأسعار وتخفيضات كبيرة كما تتوافر بعض أنواع السيارات المستعملة بنظام التقسيط. سيارة مستعملة للبيع: للبيع بأقل قسط سيارة هيونداي سوناتا أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع في مدينة جازان، ويعد سعر بيع السيارة هيونداي سوناتا مستعملة 15000 ريال سعودي، وتعتبر السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 4000 ريال سعودي وقسط شهري 600 ريال سعودي. عداد الممشى في السيارة هيونداي سوناتا بلغ 227000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي سوناتا متوفرة بلون خارجي وداخلي أحمر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سوناتا البنزين.

تم إضافة وسائل الراحة في السيارة هيونداي سوناتا كفتحة السقف وفرش قماش ومكيف وباور ونظام الركن الذكي للسيارة ومرايات كهربائية وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

تحتوي السيارة هيونداي سوناتا على نظام صوت به بلوتوث وراديو كاسيت ونظام التحكم في الطارة ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.

وسائل الأمان في السيارة هيونداي سوناتا مكونة من حساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية جانبية ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

الكماليات الأخرى في السيارة جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سوناتا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591274769 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966591274769. شراء سيارة مستعملة: متوفر للبيع سيارة هيونداي إلنترا كوبيه أول إستخدام 2020 مستعملة للبيع في مدينة جازان، وسعر بيع السيارة هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة كاش 15000 ريال سعودي، بينما سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة بالتقسيط 17000 ريال سعودي، اما عن عداد الممشى في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه بلغ 81000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه أوتوماتيك. هيكل السيارة هيونداي إلنترا كوبيه الخارجي متوفر بلون أسود. الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا كوبيه البنزين. يوجد بالسيارة هيونداي إلنترا نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا كوبيه مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591274769 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966591274769.

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