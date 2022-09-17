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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrasati.sa رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1444 لطلاب السعودية في كافة المراحل الدراسية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1444 حيث يهتم آلاف من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، وذلك لكي يتم الولوج إلى منصة مدرستي التعليمية التي تقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات التعليمية الهامة لجميع الطلاب من جانب المعلمين في المملكة العربية السعودية، والتي جاء إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، بهدف تطوير عملية التعليم عن بعد لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية 1444 في السعودية.
منصة مدرستي تسجيل الدخول 1444
أعلنت وزارة التعليم السعودية إلى إطلاق منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع توجه الوزارة إلى التعليم الإلكتروني عن بعد لتقديم خدمات متعددة لجميع الطلاب، من بينها تقديم خدمات المقررات والمناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية في السعودية بشكل عام، حيث تقوم بتقديم خدمات الوصول إلى المقاطع التعليمية التي يتم تسجيلها من قبل المعلمين، وكذلك المقررات والأسئلة المختلفة التي تساعد الطلاب، وتتيح المنصة التسجيل إلكترونيا في منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية.
رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1444
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لكي يتم التسجيل في منصة مدرستي لجميع الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التسجيل بسهولة عبر المنصة باستخدام بيانات الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم التوجه مباشرة إلى رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية.
- ومن ثم يتم الضغط على أيقونة التسجيل الجديدة الموجودة في خلال الموقع.
- ثم يتم اختيار أيقونة إدخال رقم الهوية الوطنية، أو من خلال إدخال رقم الإقامة.
- ثم يتم إدخال رقم الحي الخاص بالطالب.
- ثم يتم اختيار الضغط على أيقونة “أنا لست روبورتًا”
- ثم يتم الضغط على أيقونة “تحقق”، ومن ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي الموجودة من خلال الموقع.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التالي ثم الضغط على أيقونة “تحقق”.
- يتم إدخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب بشكل صحيح من خلال الموقع، ثم يتم اختيار عملية التسجيل على منصة مدرستي، ليتم إنهاء عملية التسجيل.
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